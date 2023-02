Jornalista Glória Maria morre aos 73 anos no Rio

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (02) aos 73 anos, no Hospital Copa Star, na zona Sul do Rio de Janeiro. Ícone do jornalismo, a repórter global lutava contra um câncer no pulmão. Apesar disso, a causa da morte não foi informada. No dia 04 de janeiro deste ano ela foi internada para iniciar o tratamento contra a doença. Glória era mãe de Laura e Maria, que foram adotadas em 2010

Glória Maria era destaque no jornalismo e já viajou mais de 100 países para realizar reportagens especiais. Ela ingressou na Globo em 1971, sendo a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional. Glória também apresentou o Fantástico, entre os anos de 1998 e 2007, e fazia parte da equipe do Globo Repórter desde 2010.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019. Apesar de realizar diversos tratamentos para tratar de metástase no cérebro, e ser bem sucedido, a doença seguiu avançando nessa reta final. Ela ficou afastada por mais de três meses do Globo Repórter, sendo que a última edição que apresentou foi no dia 05 de agosto de 2022.



Ao longo de seus anos de jornalismo, ela realizou inúmeras reportagens especiais, entrevistou grandes nomes mundiais, como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna, e cobriu muitos fatos mundiais marcantes, como a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no