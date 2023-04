Jovem que publicou foto do corpo de Marília Mendonça ameaçou fazer ataque em escola do DF

André Pereira, de 22 anos, que foi preso nessa segunda-feira (17) por compartilhar fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no Instituto Médico Legal (IML), ameaçou fazer um massacre em uma escola do Distrito Federal (DF). A informação consta no auto de prisão em flagrante enviado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Além de Marília, ele também compartilhou na internet imagens de outros artistas mortos como Cristiano Araújo, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas.

De acordo com a polícia do DF, o rapaz tinha um perfil violento e fez ainda comentários racistas e apologia ao nazismo nas redes sociais. A investigação apontou que André obteve as fotografias de forma clandestina e distribuiu sem qualquer tipo de autorização.

A pena para quem comete o crime de – vilipêndio de cadáver – compartilha é de um a três anos de prisão além do pagamento de multa.

