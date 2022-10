Lula é eleito presidente em disputa acirrada com Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o novo presidente do Brasil neste domingo (30/10). O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) foi declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral como vencedor às 19h57 no momento que a apuração alcançou 98,81% dos votos contabilizados em todo o país, momento que o petista abriu diferença de quase 2 milhões de votos.

O candidato do PT saiu atrás na apuração e só virou quando chegou a 67,76% das seções apuradas. Bolsonaro somava 40 milhões de votos, Lula alcançou a mesma marca, conseguiu ampliar e manteve a diferença.

O petista derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), em uma das eleições mais importantes da história democrática. Bolsonaro tornou-se o primeiro presidente a não conseguir a reeleição, enquanto Lula é o primeiro ex-presidente que retorna ao cargo após dois mandatos.

Foto: Divulgação

Lula, de 77 anos, vai comandar o país pela terceira vez. Ele foi eleito presidente em 2002 e reconduzido ao cargo em 2006. O político conseguiu fazer sua sucessão com a eleição de Dilma Rousseff (PT) em 2010, que foi reeleita em 2014 e sofreu um processo de impeachment dois anos depois.

Em 2018, Lula foi preso em processo de corrupção e lavagem de dinheiro e mesmo assim lançou candidatura. Com a candidatura indeferida pelo TSE, o vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se tornou o candidato e foi derrotado em 2º turno por Bolsonaro. Solto em 2019 após decisão do STF, ele teve os direitos políticos reestabelecido.

Para a eleição de 2022, Lula construiu uma aliança com ex-adversários no que o PT classificou como uma candidatura do “campo democrático”. Geraldo Alkmin, ex-governador de São Paulo, foi escolhido como vice, numa sinalização para o centro, diante de temores de um extremismo de Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva é natural de Garanhuns, Pernambuco. Iniciou no movimento sindical e foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema em 1978. Em 1980, fundou o Partido dos Trabalhadores e foi um dos expoentes da campanha das “Diretas Já”.

Ele disputou a presidência da República em 1989 e foi derrotado em 2º turno por Fernando Collor de Mello. Nas eleições seguintes, perdeu duas vezes para Fernando Henrique Cardoso. Lula só chegou ao Palácio do Planalto em 2002.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no