Lula toma posse como presidente; ASSISTA AO VIVO

Luiz Inácio Lula da Silva toma posse na tarde deste domingo, 1º de janeiro de 2023, como presidente do Brasil. Essa é a terceira vez que o petista ocupará o cargo. Ele será empossado no Congresso Nacional e logo em seguida subirá a rampa do Palácio do Planalto.

ACOMPANHE A POSSE AO VIVO:





