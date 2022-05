Ministério da Saúde recomenda dose de reforço para adolescentes

Em nota técnica divulgada nesta sexta-feira (27), o Ministério da Saúde recomenda a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo a pasta, a terceira dose deve ser aplicada quatro meses após a segunda, preferencialmente com a vacina da Pfizer.

No texto, o ministério afirma que o atual momento, “enfatiza-se a importância da vacinação completa uma vez que existe uma tendência a redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo, e por isso, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis no país para garantir doses de reforço para todos os indivíduos elegíveis”.

Nos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Jovens gestantes ou puérperas devem receber o imunizante da Pfizer como prioridade e, alternativamente, a Coronavac.

Com informações da Folha de SP