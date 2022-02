Mora em área de risco? Saiba como receber alertas de chuvas ou desastres pelo celular

Há pelo menos dois meses, diversos municípios do Piauí apresentam chuvas intensas. O alto índice pluviométrico registrado em algumas cidades, inclusive em Teresina, tem causado receio e transtornos à população, como alagamentos e enxurradas. Mas, em alguns casos, é possível que o cidadão receba avisos pelo celular, de forma gratuita, sobre tempestades ou desastre iminente na região.

(Foto: Divulgação/SEDEC)



Por meio de ferramenta disponibilizada pela Defesa Civil Nacional, o cidadão deve enviar uma mensagem de texto (SMS), via celular, para o número 40199 com o CEP da sua residência ou região que deseja monitorar o cenário. Após receber a confirmação do cadastro, o usuário será notificado sobre fenômenos climáticos que representem riscos. O serviço está disponível para todo país gratuitamente.

(Foto: Defesa Civil/Camila dos Santos)

Aplicativo do Inmet

Outra forma de monitorar o tempo e receber avisos meteorológicos é por meio do aplicativo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disponível para download em lojas virtuais para celulares Android ou iOS.

Ao baixar o app do Inmet, o usuário tem acesso a diversas ferramentas, como previsão do tempo e imagens de satélite da região, além de receber alertas sobre geadas, chuva intensa, baixa umidade relativa do ar, ondas de frio e de calor, incêndios, entre outros. Os avisos estão categorizados em Perigo Potencial, Perigo e Grande Perigo.

O secretário de Estado da Defesa Civil do Piauí (Sedec), José Augusto Nunes, destaca a importância das ferramentas. “São instrumentos importantes para a sociedade, bem como para os órgãos que compõem o sistema de Defesa Civil. Desta forma, temos armas poderosas a nosso favor, que são a informação e a prevenção. Tudo gratuito e ao alcance das mãos”, explica o gestor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ccom