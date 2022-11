Aos 86 anos, morre o ator e cantor Rolando Boldrin, em São Paulo

O ator e cantor Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira (09), aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A causa da sua morte não foi divulgada.

(Foto: Divulgação/TV Cultura)

O corpo de Rolando será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A data e o horário ainda serão informados pela família

O artista entrou para a história da cultura brasileira como um dos um dos grandes compositores, intérpretes e divulgadores da música brasileira "raiz".



Nascido em 22 de outubro de 1936 e sétimo filho de uma família de doze irmãos, ele deixou a cidade São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, aos 16 anos em busca do sonho de ser artista e se tornou ator de filmes premiados e de novelas vistas no Brasil inteiro e até no exterior, além de se tornar compositor, cantor, apresentador e um grande contador de histórias.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no