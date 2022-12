Morre Pelé, o Rei do Futebol mundial

Morreu na tarde desta quinta-feira (29/12) Pelé, o Rei do Futebol mundial. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês. Aos 82 anos, foi o único jogador a ganhar três Copas do Mundo. Ele marcou um total de 1.200 gols com a camisa da Seleção Brasileira. A morte foi confirmada pelo hospital. Em nota, a equipe médica informou que por volta de 15h30min, Pelé sofreu falência de múltipla de órgãos.

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol”, disse a nota.

Nas redes sociais oficial de Pelé, uma mensagem comunicando a morte foi postada. O texto reforça que o rei faleceu pacificamente e lembrou sua trajetória no futebol mundial e nas área social.

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre", disse a mensagem.



Pelé descobriu um câncer cólon em setembro de 2021. Desde fevereiro, ele retornou várias vezes ao Albert Einstein para o tratamento com quimioterapia. Os médicos, porém, identificaram metástase no pulmão e intestino. No dia 21 d dezembro, o corpo clínico do hospital disse em boletim que a doença apresentou progressão.



