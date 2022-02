Mortes pela chuva em Petrópolis chegam a 120

O número de mortes pela chuva em Petrópolis chegou a 120, segundo a Defesa Civil estadual. Na última terça-feira (15), forte temporal caiu sobre a cidade da região serrana fluminense, provocando deslizamentos e enchentes em vários pontos.

Ontem (18) outro temporal atingiu a cidade, provocando novas enchentes. Ruas do centro histórico precisaram ser interditadas devido a alagamentos. Sirenes tocaram em alguns locais e pessoas tiveram que sair de suas casas em locais como a Quitandinha. Na comunidade 24 de Maio, novo deslizamento foi registrado.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com a Defesa Civil municipal de Petrópolis, núcleos de chuva de fraca a moderada se deslocam hoje em direção à cidade.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve sobrevoar o município na manhã de hoje. Em seguida, deve participar de reunião de trabalho com autoridades locais para definir medidas emergenciais.

Polícia Civil identifica 57 corpos de vítimas em Petrópolis



O Instituto Médico Legal (IML) identificou, até o início da manhã de hoje (18), 57 corpos de vítimas do forte temporal que caiu sobre Petrópolis (RJ). Até o momento, 30 já foram liberados para sepultamento, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil



Dos 117 corpos que chegaram ao local, 77 são mulheres e 40 são homens. Entre as vítimas, há 20 crianças e adolescentes.

A polícia civil também trabalha na busca por desaparecidos. Ontem (17), havia mais de 130 nomes na lista, sendo que alguns foram, posteriormente, localizados em abrigos ou identificados entre os mortos.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) auxilia na busca desaparecidos. Pelo menos 57 ainda estão sendo buscados pelas equipes destacadas ao local.