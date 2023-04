Nubank está fora do ar? App apresenta instabilidade para pagamento de contas e PIX

O Nubank passou por instabilidade na tarde desta segunda-feira (03). Na internet, usuários reclamam de dificuldades para efetuar pagamentos de contas, transferência via pix e verificação de saldo. A empresa ainda não se manifestou sobre o caso.



As reclamações começaram por volta das 15h40. Por volta das 16h10, as reclamações pela falta dos serviços já ultrapassavam 2,7 mil no Down Detector.

