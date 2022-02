Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, entra em coma após piora clínica

A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, entrou em coma após piora do quadro clínico nas últimas 12 horas. A informação foi confirmada pela assessoria da artista na tarde desta quinta-feira (17). A vocalista da banda de forró Calcinha Preta está internada desde a semana passada, diagnosticada com problemas renais.

De acordo com o último boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Unimed Sergipe, foi programada a transferência de unidade hospitalar, porém devido à instabilidade neurológica, a paciente não reúne condições clínicas seguras para que o procedimento seja feito no momento.



Paulinha Abelha, de 43 anos, está em coma após complicações de problemas renais (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Entenda o caso

Paulinha Abelha foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro após chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta. A mesma foi diagnosticada com problemas renais, cuja causa não foi divulgada. Na última segunda (14), o quadro da cantora se agravou e ela foi transferida para a UTI, além de passar a fazer diálise.

