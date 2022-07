PM mata mulher, três filhos, mãe, irmão e mais duas pessoas no Paraná

Um policial militar lotado no 19º BPM (Batalhão da Polícia Militar) matou oito pessoas, seis da própria família, e cometeu suicídio entre a noite desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15) nas cidades de Toledo e Céu Azul, no oeste do Paraná. Segundo o boletim de ocorrência do caso, o PM identificado como Fabiano Junior Garcia matou inicialmente a mulher, Kassiele Moreira, e a filha Amanda Mendes Garcia na residência do casal, em Toledo.

Em seguida foi a um imóvel em outra rua da cidade e tirou a vida da mãe, Irene Garcia, e do irmão, Claudiomiro Garcia, além de matar mais duas pessoas que, segundo o registro policial, aparentemente foram escolhidas aleatoriamente: Kaio Felipe Siqueira da Silva e Luiz Carlos Becker.

Já na cidade de Céu Azul, distante cerca de 65 km de Toledo, o policial Fabiano Junior Garcia ainda matou seus dois filhos mais novos, Miguel Augusto da Silva Garcia e Kamili Rafaela da Silva Garcia.

O militar teria então retornado para Toledo e se deparou com uma equipe da PM que prestava atendimentos no local onde ele havia matado a mulher e a filha. Ele então passou em baixa velocidade pelo local e, após estacionar o carro, disparou conta a própria cabeça, segundo os policiais.

Equipes de socorro foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito de Fabiano Garcia, que estava com uma arma de fogo funcional, bem como munições e carregadores, além de uma faca que possivelmente foi utilizada no homicídio da mãe. Ainda segundo informações da polícia, o PM estava em processo de separação e tinha dívidas.

Com informações do Estadão Conteúdo