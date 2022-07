Present Perfect Simple: aprenda esse tempo verbal para valer

Um dos tempos verbais que mais confundem os brasileiros é o Present Perfect Simple, porque nenhum tempo verbal da língua portuguesa o contempla. É provável que você também tenha dificuldades, se não teria clicado nesse texto e nem estaria procurando aulas de inglês online, não mesmo?

Mas não se preocupe, porque vamos explicar direitinho como e quando usar esse tempo verbal. Com direito a exemplos, reflexões e tudo mais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa!





Foto: Reprodução/Redes Sociais

Simple Present + Past Participle = Present Perfect Simple

Simple Present é um tempo verbal que expressa o momento atual. Seria o mesmo que o nosso Presente – sou, estou, faço. Já o Past Participle é um conjunto de verbos no particípio que fazem referência ao passado – escrito, começado, cozinhado.

Então aí está a primeira pegadinha: quando o tempo verbal Simple Present vem acompanhado de complementos verbais no Past Participle, ele se transforma em um novo tempo verbal, o Present Perfect Simple.

Essa fusão acontece quando falamos sobre ações que ainda não foram concluídas; ações que foram finalizadas recentemente e ações do passado que provocam algum impacto no presente. O PPS também é utilizado para expressar ações que nunca aconteceram antes, ou até aconteceram, mas de forma esporádica.

Para que todas essas situações fiquem claras na sua cabeça, separamos alguns exemplos em português.

● As aulas ainda não começaram. Tenho mais duas semanas de férias. (Ação que ainda não foi concluída).

● Ela acabou de sair de casa. (Ação que foi finalizada recentemente).

● Vish, acho que perdi minha chave. Como vou entrar em casa? (Ação do passado que influencia o presente).

● Eu viajei para fora do país apenas uma vez. (Ação pontual).

Perceba que os verbos acima não estão no particípio. Caso estivessem, eles não fariam muito sentido para nós, e logo você vai entender o porquê.

Verbo auxiliar + verbo principal

No Present Perfect Simple, toda oração é constituída por um verbo auxiliar e um verbo principal.

O verbo auxiliar sempre será “have” ou “has”, que significa ter, possuir. Usamos “have” quando o sujeito é I/You/We/They. Já o “has” aplicamos quando o sujeito é He/She/It.

Já o verbo principal, que indica a ação que o sujeito realiza, sempre estará no particípio Além disso, o verbo pode ser tanto regular, quanto irregular. Verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração em seu radical quando conjugados em um tempo verbal. O mesmo não se aplica aos irregulares.

Por exemplo, o verbo regular “comer” continuará com o mesmo radical (com-) em qualquer tempo verbal. Estou comendo, eu comi. Já o radical verbo irregular “trazer”, poderá variar de acordo com a conjugação verbal: eu trago, eu trouxe.

Na língua inglesa, os verbos regulares no particípio passado são flexionados por e, ed ou ied. Já os irregulares não seguem uma regra específica, assim como acontece no português.

Vamos ver na prática?

● Classes haven’t started yet. As aulas não tem começado ainda.

● She has just left home. Ela tem acabado de sair de casa.

● OMG, I think I have lost my key. Vish, acho que tenho acabado de perder minha chave.

● I have travelled abroad only once in my life. Eu tenho viajado para fora do país apenas uma vez na vida.

Entende por que não faz sentido nenhum fazer a tradução literal dessas frases? É necessário fazer essa reflexão se o seu objetivo é atingir a fluência em algum idioma.

O segredo é entender a ideia da frase e, somente depois, pensar de que maneiras é traduzi-la para o idioma que você deseja.

Have had e has had

Por mais assustador que o” have had” e o “has had” pareçam, é apenas questão de entender o objetivo de cada verbo na frase.

O “have” e o “has” continuam sendo os verbos auxiliares que acompanham o verbo principal. Contudo, eles também podem ser empregados como verbos principais. Nesses casos, a tradução literal seria “tenho tido”

● I have had a lot of zoom meetings this week. Na tradução não literal, o “have” e o “had” se fundem em apenas um verbo: eu tive várias reuniões pelo zoom essa semana.

● He has had a lot of trouble in the past. Ela teve muitos problemas no passado.

Disclaimer: had had

Alerta vermelho aqui. A combinação “had had” não faz parte do Present Perfect Simple e sim do Past Perfect, outro tempo verbal. Ele é usado quando contamos sobre uma situação anterior à outra situação, ambas que se deram no passado.

Portanto, faz todo sentido que o verbo auxiliar “have/has” passe para “had”, já que é um passado anterior a outro passado. É como se fosse o nosso Pretérito Mais-que-Perfeito Composto, sabe? Nesse caso, o uso do particípio no portugués é imprescindível.

● Na noite anterior ao casamento, Débora confessou a Danilo que tinha tido um caso com seu melhor amigo.

● The night before the wedding, Débora confessed to Danilo that she had had an affair with her best friend.

Fez sentido? Esperamos que essa breve aula tenha ajudado você a compreender melhor como funciona o Present Perfect Simple. Antes de partir para outros tempos verbais, busque criar seus próprios exemplos de PPS. Pode ter certeza que essa noção facilitará seus estudos futuros!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no