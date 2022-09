Quais são os caça-níqueis mais populares do Brasil em 2022?

Os caça-níqueis são o jogo de cassino que mais tem sucesso nos cassinos online do Brasil. Adequados para iniciantes e profissionais, esses jogos dinâmicos são a sensação do momento. Saiba quais são os caça-níqueis mais populares no Brasil em 2022.



Os cassinos online do Brasil estão tendo cada vez maior adesão por parte do público nacional e os caça-níqueis são o jogo que mais leva os jogadores a procurarem esse tipo de atividade.

Além de frequentemente terem bônus específicos, com giros grátis que ajudam a aumentar o tempo de jogo e a reduzir o investimento do jogador, as slots estão cada vez mais modernas, havendo variantes com jackpot e variantes 3D que tornam ainda mais aliciante a ideia de jogar esse jogo de azar.

Ao escolher um caça-níquel para jogar, é importante que você tenha algumas estratégias em mente, incluindo a definição prévia de um orçamento, a busca de uma slot que se adeque a você por sua volatilidade (RTP), seus bônus ou seus prêmios.

Seja por sua chance de fazer ganhos apelativos ou por sua elevada RTP, o fato é que os jogadores dos cassinos virtuais claramente demonstram sua preferência por alguns títulos.

Conheça os jogos mais badalados entre os caça-níqueis no Brasil em 2022.

1.Starburst

O jogo da NetEnt já existe desde 2012, com algumas evoluções desde então. Ao longo da última década, no entanto, se manteve sempre entre os favoritos dos jogadores mundiais e também dos jogadores do Brasil, sendo ainda uma das opções mais badaladas em 2022.

Esse caça-níquel tem 5 cilindros e 10 linhas de pagamento, permitindo que você aposte entre 10 e 100 moedas por cada giro.

Seu pagamento máximo de 250 vezes e seu RTP é de 96,10%, o que demonstra uma frequente entrega de prêmios. Terá de conseguir combinações entre 3 e 5 símbolos para vencer esse jogo.

2. Cleópatra

Esse jogo da IGT já foi lançado em 2005,mas sua temática do Egito Antigo, juntamente com suas características de design e jogabilidade continuam tornando o jogo popular entre os brasileiros.

O jogo conta com 5 cilindros e 20 linhas de pagamento, podendo pagar até 10 mil vezes a aposta colocada.

Usualmente, são os jogadores de experiência intermédia que mais gostam desse jogo, sendo que seu RTP é de 95,70% e seus recursos adicionais (que incluem giros grátis) são apelativos.

3. Sweet Bonanza

Com um RTP de 96,51€ e pagando até 21 mil vezes a aposta, esse jogo da Pragmatic Play, criado em 2019 é outro dos favoritos no Brasil em 2022.

Esse jogo tem 5 cilindros e 8 linhas de pagamento, devendo conseguir entre oito e doze símbolos que caem em mecanismo de cascata.

Rodadas grátis, símbolos wild e multiplicadores fazem parte desse jogo, onde o grafismo é outro dos pontos fortes. Existe uma versão demo deste jogo para você poder experimentá-lo.

4. Mega Moolah

A Microgaming já lançou o Mega Moolah em 2006, mas em 2022 esse ainda é um dos favoritos dos brasileiros.

Aqui, encontrará um slot com 5 cilindros, 25 linhas de pagamento e que se adequa de um modo particular aos jogadores iniciantes, embora os jogadores experientes também amem o jogo.

O RTP desse jogo é de 88,12% e o jogo paga até 600 vezes a aposta colocada. Wilds e rodadas de bônus fazem parte desse jogo.

