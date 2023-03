Quais são os métodos de pagamento mais convenientes usados nos cassinos on-line?

Segurança e conveniência são dois dos aspetos que levam os usuários dos cassinos online a escolher uma plataforma em vez de outra. As revisões de cassinos online costumam, por isso, informar os internautas sobre os meios aceites nos vários cassinos. Conheça 4 métodos de pagamento seguros e convenientes.

Fazer pagamentos online é algo cada vez mais comum. Com a digitalização dos mercados, esse tipo de pagamento se tornou mais comum e, por isso, para apoiar os meios virtuais, novos métodos de pagamento acabaram surgindo para facilitar os processos e permitir que os usuários e consumidores do e-commerce, dos serviços virtuais e das plataformas de cassino e apostas online possam fazer pagamentos e/ou saque de dinheiro com mais facilidade.

Reprodução/Divulgação/

Se antigamente apenas o cartão de crédito era opção para esse tipo de situação, a verdade é que hoje já encontramos muitos outros meios de pagamento em lojas online, cassinos virtuais e casas de apostas. Na verdade, hoje, quando uma loja ou serviço online não tem pagamentos online simplificados, os usuários tendem a abandonar a compra, desistindo dos pagamentos.

No que respeita aos cassinos online, o melhor é sempre saber quais os meios mais convenientes e seguros. Conheça 4 opções.

1. Carteiras eletrônicas





As carteiras eletrônicas estão ganhando mais e mais destaque no Brasil, principalmente desde que o Pix surgiu.

Esse é um dos meios de pagamento mais usado e seguro, que também é muito apreciado por poder ser usado a partir do celular, em qualquer local.

A procura desse pagamento digital é tão ampla que você encontrará em sites de especialistas de cassino uma análise dos melhores cassinos online que aceitam pix.

Esse meio de pagamento é também amado porque, através dele, não é necessário fornecer dados bancários ou pessoais, sendo ainda um meio que permite enviar ou receber dinheiro.

2. Cartões pré-pagos





O cartão pré-pago sempre será um dos meios mais seguros de pagamento, já que o carregamento efetuado é no valor que você quer gastar e seu uso não implica o fornecimento de quaisquer dados.

Anônimo e simples, este garante que nunca terá dados pessoais ou de conta usurpados para burla. Ainda assim, é um meio que pode ter o inconveniente de dar apenas para fazer pagamento, o que significa que, no caso dos cassinos online, não poderá receber seus ganhos poro essa via.

3. Bitcoin





Mais famoso do que disseminado, o Bitcoin é uma criptomoeda que está ganhando terreno, com altos e baixos.

O valor da Bitcoin no mercado sofre variações frequentes, mas o fato é que sua fama está motivando os cassinos a integrar esse meio de pagamento. Uma vez que não é uma moeda conetada com entidades oficiais, ela oferece o mais pleno anonimato, pelo que a segurança é indiscutível.

4. Cartões de crédito





Por fim, o clássico cartão de crédito. Esse meio é o mais conhecido e um dos que ainda é mais usado.

A segurança dos cartões de crédito é cada vez maior, já que, embora forneça seus dados pessoais e bancários, os sistemas de encriptação são cada vez mais fiáveis e garantem transações seguras.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no