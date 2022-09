Você imagina o quanto um advogado criminalista ganha? A verdade é que o salário de um advogado criminalista ou penalista, como também é chamado, é muito atrativo. Afinal, essa é uma das carreiras mais cobiçadas do universo do Direito.

Outro ponto interessante que interfere diretamente no salário desse profissional é a escolha da área de atuação. Porque, os advogados criminalistas tem opções que vão além de defender seus clientes em processos criminais.

No artigo de hoje, vamos conhecer melhor o salário de um advogado criminalista. E conhecer quanto ganham esses profissionais. Desde o início da profissão até o seu ingresso e atuação em outras carreiras da sua escolha.

(Foto: Reprodução/Pixabay)

Então, quanto um advogado criminalista ganha no início da carreira?

Para se tornar e divulgado criminalista é preciso ter uma formação de direito e ser aprovado no exame da ordem. Além disso, é recomendado que o profissional busque se aproximar dessa área do direito desde o início.

Isso pode ser feito através de estágios na área criminal ainda na faculdade. Ou até através da realização de uma pós-graduação focada em atuar como criminalista.

De qualquer forma, assim que formado um advogado criminalista começa ganhando aproximadamente R$ 2.636,00 reais. Portanto, já começa com um bom salário inicial.

Mas, conforme for ganhando experiência crescendo na carreira, uma advogado criminalista pode chegar a R$ 5.934,00 reais. Isso atuando como advogado particular na defesa de seus clientes.

E quando advogado atua na Defensoria Pública?

Quanto um advogado criminalista ganha na Defensoria Pública? Os advogados criminalistas também podem optar por serem advogados públicos. Afinal, pior de equação brasileira todos têm direito à defesa. Mas nem todos os réus podem pagar por ela.

Para atuar na Defensoria Pública além de ser formado em direito e ter passado na OAB, é preciso comprovar ter experiência na área. E o advogado pode se tornar defensor público estadual ou federal.

No caso dos defensores públicos estaduais, o salário varia conforme cada estado e também o nível do cargo do profissional. Por exemplo, em São Paulo, os defensores públicos normalmente começam com salário de R$ 20.000, 00 a R$ 25.000,00 reais.

Mas, no estado do Espírito Santo a remuneração inicial fica em aproximadamente R$ 10.395,00 reais. Lembrando que Defensor Público, seja Federal ou Estadual, é um cargo público que requer passar em concurso.

Quanto um advogado criminalista ganha em outras carreiras públicas?

Os advogados criminalistas também podem optar por seguir carreira como promotor de justiça ou delegado de Justiça. Pois ambas são carreiras públicas que requerem informação em direito e experiência na área criminal. Além da aprovação no exame da OAB.

O promotor de justiça atua no ministério público, e sua função é fazer acusações de crimes públicos. Por exemplo, os crimes que são praticados contra o próprio estado e crimes muito violentos. E o salário fica em aproximadamente R$ 27.000,00 reais.

Os delegados de Justiça podem atuar na Polícia Civil ou na Polícia Federal. E suas funções variam, assim como os salários, que ficam em uma média de R$10.000,00 reais e R$15.000,00 reais.

Quanto um advogado criminalista ganha ao atuar como juiz criminal?

A magistratura é uma das áreas de atuação mais desejadas pelos Advogados Criminalistas. Mas também uma das mais difíceis de conseguir entrar. Porque, além de cargo público vitalício e muito concorrido, os requisitos são complexos e bem exigentes.

Contudo, advogado criminalista que conseguir se tornar juiz criminal vai começar ganhando em torno de R$ 20.000,00 reais. Entretanto, esse valor é apenas para o salário.

Porque, os magistrados têm direito a algumas gratificações e benefícios. Logo, a remuneração de um juiz criminal pode variar entre R$ 40.000,00 a R$150.000,00 reais por mês.

Concluindo

Os advogados criminalistas são profissionais muito bem remunerados em todas as suas áreas de atuação. No entanto, os valores de salários são maiores para aqueles que conseguem entrar em uma carreira jurídica pública.

Agora você já sabe quanto um advogado criminalista ganha. Gostou desse artigo? Ficou com alguma dúvida? Comente!

