SISU 2023: Resultado final será divulgado nesta terça-feira (28); saiba

O resultado final do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, será divulgado nesta segunda-feira (28). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), na edição de 2023, o programa ofertou mais de 226 mil vagas disponibilizadas em 128 instituições públicas de ensino superior participantes em 6.402 cursos, sendo 63 universidades federais.

No Piauí, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) está oferecendo 3.062 vagas em mais de 69 cursos de graduação e de nível superior tecnológico dos Campi de Bom Jesus, Picos, Floriano e Teresina. Já a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) oferta o total de 2.425 vagas para 70 cursos. Os aprovados em primeira chamada deverão fazer a matrícula a partir do dia 02 de março, próxima quinta-feira.

Clique aqui e veja as notas de corte de todos os cursos ofertados pelo Sisu.

Confira o cronograma do Sisu:

Resultado da única chamada: 28/02/2023

Matrícula dos convocados da 1ª chamada: 02 a 08/03/2023

Prazo para participar da lista de espera: 28/02 a 08/03/2023

Comprovação de informações dos pré-selecionados: divulgado pelas próprias universidades

Resultado da lista de espera: divulgado pelas próprias universidades.

