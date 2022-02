Ter mascotes e os seus benefícios para a saúde mental

Numerosos estudos mostram que ter um animal de estimação tem um impacto muito positivo na vida de uma pessoa, não só em adultos, mas também em crianças. Por isso, abaixo falaremos sobre os benefícios de ter animais de estimação para a nossa saúde mental.



Existem muitos estudos que mostram que viver com um animal de estimação tem um grande impacto na saúde mental das pessoas, por exemplo, sabemos que existem cães que são ideais para pessoas que moram sozinhas, pois ajudam a aliviar a solidão e melhorar o desenvolvimento social desse indivíduo. Por isso, abaixo contamos quais são os principais benefícios de ter animais de estimação para a saúde mental. Só terá de escolher se prefere um cão, um gato ou um coelho. Qualquer animal doméstico! As apostas esportivas Brasil crescem a cada dia, conheça os melhores jogos online.





Contribuem a não se sentir sozinho

Em primeiro lugar, como indicamos anteriormente, os animais de estimação ajudam as pessoas a não se sentirem sozinhas. De fato, ter um cachorro em casa pode fazer com que uma pessoa com tendência a se sentir insegura ganhe segurança e comece a gostar de passar o tempo sozinha em casa. No caso dos gatos, sabemos que eles são muito mais independentes, embora também nos façam uma ótima companhia, pois não deixam de serem animais afetuosos.

Poderíamos dizer que qualquer animal de estimação estimula o contato físico e a comunicação. Quem não fala com o seu cachorro ou com o seu gato? Estudos psicológicos mostram que às vezes é muito saudável falar em voz alta, pois isso nos ajuda a colocar os nossos pensamentos em ordem. Da mesma forma, é muito bom conversar com os nossos animais de estimação, tanto para que eles nos conheçam quanto para nós mesmos.





Implicam um grande sentido da responsabilidade

Em muitas ocasiões, os animais de estimação são recomendados para as crianças, pois cuidar de um animal contribui para o desenvolvimento pessoal do bebê, sobretudo para o desenvolvimento do seu senso de responsabilidade. Isso não acontece apenas com crianças, mas também é recomendado para os adultos. Ter um gato ou um cachorro implica estar atento ao cuidado de outro ser vivo, às vezes priorizando esse outro ser, entendendo-o e entendendo as suas necessidades.





Ajudam na depressão

Da mesma forma, muitos estudos mostram que os animais de estimação ajudam na depressão, pois têm grande capacidade de fazer uma pessoa reducir os seus pensamentos negativos. O vínculo emocional que é gerado com um animal de estimação é tão grande que pode se tornar uma grande âncora para a vida. Uma pessoa com depressão pode melhorar desde que o seu animal de estimação consiga fazê-la se levantar para levá-la para passear, alimentá-la, levá-la ao veterinário, entre outras atividades

Além disso, também foi demonstrado que muitas pessoas, com dificuldades de mostrar os seus sentimentos ou falar sobre os seus problemas, expressam suas emoções com seus animais de estimação quando encontram um ser que nunca os julgará. O animal de estimação sempre será leal ao seu dono, além de ser uma fonte de amor e apoio.





Reduzem o estresse

Outro benefício é a redução do estresse. Muitos estudos mostram que ter um animal de estimação contribui para diminuir os níveis de estresse. Especificamente, o fato de acariciar um cachorro ou um gato seria o que diminuiria nossa ansiedade e nervosismo. A equipe da psiquiatra Sandra Baker, da Virginia Commonwealth University (EUA), é quem demonstrou esse fenômeno após medir as ondas cerebrais de diferentes donos de cães antes e depois de passarem algum tempo juntos.





Aumentam a serotonina

Os animais de estimação também demonstraram aumentar os nossos níveis de ocitocina e serotonina. Por um lado, a oxitocina é o hormônio do amor e, por outro lado, a serotonina é o hormônio que regula as necessidades do corpo e certos comportamentos que temos. Em geral, endorfinas, serotonina, dopamina e ocitocina são aquelas que permitem sensações de bem-estar, prazer e relaxamento.





Ajudam no desenvolvimento social

Para as pessoas inseguras e introvertidas, ter um animal de estimação pode ser uma forma de gerar um grande desenvolvimento social. Acima de tudo, isso acontece com as crianças: ter um animal de estimação as ajuda a desenvolver habilidades sociais que ainda não desenvolveram no relacionamento com outras crianças. Uma criança que tem um animal de estimação deixará de ser menos solitária e desejará interagir ainda mais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no