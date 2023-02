Uma nova mega semana no Carnaval mais esperado

Depois de alguns anos onde não se pôde realizar o carnaval no Brasil devido à situação sanitária, neste ano vai tudo correr bem e o carnaval vai ser novamente o evento que os brasileiros vão ficar esperando durante vários meses.



E como todas as boas memórias, o Carnaval tem uma história muito interessante no Brasil, história essa que se espalhou pelo mundo mostrando como os brasileiros gostam de festejar o Carnaval de uma forma bem diferenciada.

Como tudo começou: a história do Carnaval

O Carnaval foi introduzido na nossa cultura pelos colonizadores portugueses, na altura o festejo era do Entrudo que era uma brincadeira popular da época. No entanto o Carnaval contribuiu com o passar do tempo para a criação do samba, um estilo musical que foi inspirado em partes da cultura africana e também das escolas de samba que hoje são bastante conhecidas.

Na atualidade o sambódromo e os desfiles fazem parte da cultura brasileira, com os seus próprios ritmos, não só no Carnaval Carioca como também um pouco por todo o Brasil. Foi a partir da década de 1960 que o Carnaval se tornou aquilo que você conhece hoje, com muita festa e animação em várias prefeituras, como é do Rio de Janeiro onde é mais conhecido o Carnaval, na Avenida Rio Branco.

Mega-Sena no Carnaval

O Carnaval é também uma altura especial para a Mega-Sena, você pode ganhar várias vezes e também em vários dias uma vez que vai ter um sorteio especial do dia 14 de fevereiro, 16 de fevereiro e ainda 18 de fevereiro. Nesse sorteio, o ideal é você participar o mais possível porque muitos usuários que estão ansiosos para conseguirem ganhar, não só celebrado uma das festas mais populares do Brasil, mas também para jogarem na Mega-Sena, pois conseguir esses prémios fantásticos o que fará com que você mude sua vida de forma bem diferenciada.

No ano passado o prémio de carnaval foi de 37 milhões, por isso não perca sua chance para essa Mega semana porque os prémios vão ser ainda melhores. Algums locais podem oferecer prémios extra, normalmente em locais online onde você pode ter mais vantagens em apostar.

Descontos de Carnaval?

Muitas lojas de comércio on-line têm alguns descontos para o Carnaval não só para coisas que você possa comprar especificamente para essa época como também para tecnologia ou outro tipo de mercados. Todas as alturas são acertadas para você pegar um desconto que esteja em uma loja, basta ficar atento aos preços e pegar as promoções que você quiser. Depois da Black Friday, essa pode ser a melhor altura para fazer compras no início de 2023.

Confira sempre se a loja que você está a usar é uma loja legítima e com boas avaliações, para evitar o golpe e alguns problemas semelhantes a esse.

Não pode estar no Carnaval? Assista on-line!

Se você está trabalhando ou até mesmo fora do Brasil nessa altura, você pode assistir on-line ao desfile das escolas de samba de Rio de Janeiro através das ferramentas como Globoplay, onde você pode confiar que pode ver a informação com muita qualidade porque eles vão mostrar o evento com várias câmaras e ângulos para você estar sempre vendo o que está acontecendo.

