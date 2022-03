Unimed ganha prêmio Marcas de Confiança pela 21ª vez consecutiva

A Unimed foi eleita pela 21ª vez consecutiva a marca mais lembrada na categoria Assistência Médica pelo prêmio Marcas de Confiança. A Unimed é a única vencedora em seu segmento com liderança incontestável desde que a pesquisa foi lançada em 2002.

Em 2022 a marca alcançou a preferência de 44% dos pesquisados, o segundo e terceiro lugar obtiveram 14% e 9%, respectivamente. A Unimed conquistou uma das notas mais altas da votação e ganhou também o selo Platinum, que representa o mais alto nível de excelência.

O prêmio é realizado pela revista Seleções em parceria com o Instituto Datafolha, com o objetivo identificar e premiar marcas, instituições, profissões, ONGs e personalidades que se destacam como as preferidas dos consumidores. A escolha é feita por votação dos assinantes da revista em 24 categorias diferentes.

O resultado atesta a força e a relevância do Sistema Unimed no setor de saúde suplementar e o compromisso com o cuidado de seus beneficiários em todo o Brasil. No Piauí não é diferente. A Unimed Teresina conquistou novamente a maior pontuação do Estado no programa de Qualificação das Operadoras 2021, ano-base 2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A cooperativa atingiu a nota 0,7362, onde 1,0 é a nota máxima a ser obtida, dentro do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) e ficou com o melhor resultado do Piauí. O IDSS permite comparar as empresas do setor de saúde suplementar e representa um importante parâmetro de qualidade dos serviços prestados.

De acordo com o Presidente do Sistema Unimed Teresina, o médico urologista Emmanuel Fontes (CRM – 1912), esses resultados a níveis nacionais e estaduais demonstram o compromisso com o cuidado. “Esses reconhecimentos evidenciam nosso compromisso constante com melhorias na qualidade da assistência à saúde e a segurança que nossos beneficiários têm, de que podem sempre contar com um plano de saúde de alta qualidade”, pontua.

Sobre a Unimed

Em 2022, a Unimed completa 55 anos de atuação, na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 341 cooperativas médicas, que estão presentes em 86% das cidades brasileiras e atendem a 18,5 milhões de pessoas. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 134 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 153 hospitais próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, mais de R$ 56 bilhões por ano.

No Piauí a Unimed Teresina foi fundada em 10 de março de 1983. Atualmente conta com mais de 1.000 médicos cooperados e uma rede com mais de 200 estabelecimentos credenciados, hospitais, clínicas e laboratórios, além de dois hospitais próprios que oferecem serviços para os mais de 130 mil beneficiários.

Fonte: Com informações da Unimed Brasil