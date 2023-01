Wellington Dias assume ministério e anuncia recadastramento para o Bolsa Família

O ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou durante a solenidade que oficializou sua posse na tarde desta segunda-feira (02/01), em Brasília, o recadastramento do CadÚnico, o cadastro utilizado pelo governo federal para inclusão de famílias em programas de inclusão social como o Bolsa Família.

Dias não comentou sobre quando terá início o recadastramento para as famílias, mas disse que as pessoas que não se enquadram nos critérios terão prazo para pedir desligamento dos programas.

“Vamos dar oportunidade nesse período de quem não responde aos requisitos, para voluntariamente pedir desligamento, pois somente vamos pagar o benefício para quem legalmente pelos critérios tem direito. Vamos realizar uma busca ativa para que as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito”, disse o novo ministro.

Foto: Reprodução / MDS

Wellington, por outro lado, afirmou que não haverá pente fino do CadÚnico. Ele explicou que o recadastramento é início de uma remodelagem do Bolsa Família e do papel desempenhado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social.

“O Bolsa Família deve passar por uma reformulação para que seja mais justo. Vamos reformular com muito diálogo e sei que na situação que se encontra não é uma tarefa simples. É no diálogo que vamos encontrar a dosagem certa. Vamos fazer a atualização do Cadastro Único, mas nada de pente fino. É política pública bem feita que vamos fazer. A integração com estados e municípios organizados”, disse.

O novo secretário engrandeceu as políticas sociais dos outros governo de Lula, lembrou sua origem no Piauí, destacou as parcerias com outros ministérios que serão necessários e conclamou os assistentes sociais para colaborarem no processo de reformulação do programa.

“A reconstrução do Brasil passa pela reconstrução de toda a rede de assistência social. Quero agradecer aos mais de 600 mil profissionais da Assistência Social espalhados pelo Brasil inteiro que independente de partidos, de preferência, independente de qualquer coisa temos que estar juntos para esse desafio”, declarou.

