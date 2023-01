Abre Alas 2023: Em sua 20ª edição, programa estreia neste sábado (21)

A 20ª edição do programa Abre Alas, comandado pelo apresentador Mariano Marques, tem início neste sábado (21). A estreia ocorre a partir das 13h, através da ODIA TV. Este ano, a programação volta às ruas para cobrir os bloquinhos, esquentas, o Corso de Teresina e tudo mais que envolve o período de carnaval.

Após quase três anos de pandemia da Covid-19, o programa volta a receber o público para fazer a festa. Mariano Marques destaca que o Abre Alas é sempre muito bem aceito pela população. “As pessoas dizem que o carnaval do Piauí só começa depois que tem início do Abre Alas, porque elas gostam e esperam pelo nosso programa. Então onde estiver a alegria do carnaval, nós estaremos presentes. Estamos empolgados em receber o público, pois ano passado tivemos que fazer o programa fechado no estúdio", disse o apresentador.

O Abre Alas, que será transmitido ao vivo do Iate Clube, localizado na zona Norte de Teresina, tem a duração total de três horas e será exibido aos sábados. A programação segue até o dia 18 de fevereiro. Segundo a produção do programa, este ano as culturas africanas e sírio libanesas serão homenageadas. Além disso, a história do Balé no Piauí também será apresentada ao público.

“A cada sábado teremos um tema a ser debatido. Iremos homenagear o balé com apresentação do Balé Eli Batista, um dos mais tradicionais do nosso estado. Também será homenageada a cultura afro e as religiões de matriz africana. Além disso, iremos homenagear a cultura siriolibanesa através da dança do ventre. O Abre Alas é um programa de cultura e informação, pois o público se diverte mas também é informado”, explica Tarcísio Marques, que produz o programa há sete anos.

O programa contará com uma super estrutura e cinco atrações musicais, dentre elas a Banda Pilera, que já faz parte da história do Abre Alas. “É um programa de televisão, mas parece uma festa”, destaca o produtor. A entrada para o evento é gratuita e quem desejar divulgar seu bloquinho ou esquenta pode entrar em contato com a produção do programa.

Concursos

O Abre Alas possui em sua programação os tradicionais concursos carnavalescos. Este ano, mais de R$ 15 mil prêmios foram distribuídos. Os concursos ocorrem nos dias 4 e 11 de fevereiro e irão premiar o Galã Abre Alas, Musa Abre Alas, Mua Mirim e Rainha Gay do Carnaval.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a produção do programa, que irá verificar se o perfil do candidato se enquadra nas regras do concurso.

