Carnaval de Teresina 2023 é lançado e prévias acontecem em todas as zonas da cidade

O carnaval de Teresina 2023 foi oficialmente lançado nesta sexta-feira (20). O Circuito de Prévias nos bairros inicia hoje e segue até o dia 28 de janeiro, e acontecerão em todas as zonas da cidade, inclusive na zona rural. Na programação, serão 30 blocos carnavalescos que irão desfilar em diversos bairros da capital.



Uma novidade é o ‘Levadão’, que são intervenções artísticas, como samba, marchinha e frevo, que percorrerão as ruas do Centro de Teresina, toda sexta-feira, com o intuito de fomentar o comércio e contagiar os teresinenses com a folia de momo.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC), Ênio Portela, destacou ainda que a quantidade de blocos foi aumentada de 25 para 30, bem como o valor dos incentivos, que aumentou 50% sendo agora de R$ 3 mil, além da criação de uma nova categoria voltada para blocos recém criados.

“Hoje, quem tem 19 anos, quer ter oportunidade de fazer carnaval. Por isso, criamos uma categoria voltada para quem nunca fez bloco, mas já desenvolve alguma atividade ligada à cultura. Queremos fomentar a aparição de novos blocos. A nova geração tem que vir para o carnaval”, disse Ênio Portela.



A primeira prévia será realizada nesta sexta-feira (20), a partir das 19hs, na praça das Palmeiras, no bairro Saci, na zona Sul. O evento contará com shows do Axé da Giu e Bloco da Mari.







Programação

Dia 20/01 (Sexta-feira)

Bairro Saci, Praça das Palmeiras, Atrações: Axé da Giu e Bloco da Mari.

Dia 21/01 (Sábado)

Bairro Dirceu, Teatro João Paulo II, Atrações: Banda Siribolo e Kangas Elétrico.

Dia 27/01 (Sexta)

Zona Rural, Localidade: Santa Luz, Atrações: Diago Acordeon e Nélio Lima.

Bairro Matadouro, Teatro do Boi, Atrações: Leide Santos e Cleiane Lima.

Dia 28/01 (Sábado)

Bairro Jóquei Clube, Praça Ocílio Lago, Atrações: Axé da Giu, Banda Siribolo e Bloco da Mari.

Corso deve reunir cerca de 200 mil pessoas

O Corso de Teresina será realizado no dia 11 de fevereiro, na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina . O percurso foi encurtado, mas a alegria será a mesma. É o que garante o presidente da FMCMC, Ênio Portela. Segundo ele, estima-se que 200 mil foliões passem pelo local, que inicia na Avenida Jóquei Clube e segue até o Estacionamento da Ponte Estaiada.



“Apesar do espaço ser mais reduzido, a gente conseguiu, junto com as outras instituições, adaptar o Corso para caber a mesma quantidade de foliões de maneira confortável e com muita segurança. A estimativa de público deve chegar a 200 mil pessoas. Aproveitamos para destacar que não recomendamos levar garrafas de vidro para o Corso, pois ela pode virar uma arma. Os paredões também estão vetados, pois a ideia é justamente focar nos carros que estão desfilando, e se houver paredões isso vai descaracterizar o evento”, acrescenta Ênio.



Cerca de 500 barraqueiros já foram formalizados na Saad Leste, e a expectativa é movimentar mais de R$ 1 milhão no comércio de Teresina. “O carnaval é muito mais que entretenimento, ele frisa muito essa questão sócio econômica”, completou.



Blocos tradicionais confirmam participação no Carnaval de Teresina 2023

Na quinta-feira (19), representantes de diversos blocos de rua se reuniram para definir a programação dos bloquinhos carnavalescos de Teresina. Daniel Borges, presidente do Bloco Vaca Atolada, que acontece na zona Norte da capital, explicou que foram apresentadas as demandas e estruturas necessárias para que os eventos ocorram.



“A reunião foi feita justamente para que os blocos não saíssem todos no mesmo dia, para que Teresina tenha os quatro dias de carnaval e as pessoas conseguiam ir para todos os blocos. Vemos que as pessoas estão muito empolgadas para o carnaval de 2023 e que este será o melhor de todos os tempos”, disse.



Programação

No sábado (18)

Zona Sul: Bloco do Paçoca

Zona Leste: Capote da Madrugada

Domingo (19)

Zona Leste: Pinto na Morada

Zona Sul: As fuleiras

Segunda (20)

Zona Norte: Vaca Atolada

Terça (21)

Zona Leste: Batatinha do Louah

