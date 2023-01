Carnaval de Teresina terá mudanças em 2023

Uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros, sem dúvida, é o Carnaval. A folia de momo reúne os amantes das marchinhas e confetes, que estavam sem pular atrás do trio desde 2021, devido à pandemia da Covid-19. Passados dois anos, o carnaval em Teresina promete voltar com tudo. Então, é hora de tirar as fantasias do armário e preparar a purpurina, porque a alegria está só começando.

Contudo, o Carnaval 2023 de Teresina terá algumas mudanças, começando pelo tradicional Corso do Zé Pereira, realizado na Avenida Raul Lopes. O evento acontecerá no dia 11 de fevereiro, a partir das 16h, mas, diferente dos anos anteriores, quando ocupava toda a extensão da via, agora terá apenas 1 km de percurso.



O corredor da folia irá partir da Avenida Jóquei Clube e seguirá até a Avenida Dom Severino, no Complexo Cultural e Turístico Mirante da Ponte Estaiada, onde os caminhões deverão se dispersar. A decisão de reduzir e mudar o local de realização do Corso de Teresina, segundo a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC), é para não prejudicar os moradores que residem em condomínios localizados ao longo da avenida.

Além do tradicional desfile de caminhões decoradores, que colocou o Corso de Teresina no Guinness Book, em 2012, os foliões também irão acompanhar as atrações musicais que se apresentarão no palco instalado no estacionamento da ponte.



A Prefeitura de Teresina informou que o trânsito da Avenida Raul Lopes estará liberado para o tráfego dos caminhões decorados. A Ponte da Primavera e as principais vias que dão acesso ao local, como a extensão da Avenida Raul Lopes, que passa em frente ao Theresina Hall, e a Avenida Universitária não estarão interditadas. Para facilitar o trânsito e evitar transtornos, equipes de fiscalização estarão posicionadas em pontos estratégicos, de modo a evitar que veículos parem em locais indevidos.

Bloquinhos já confirmaram presença no carnaval de Teresina

Alguns bloquinhos carnavalescos já confirmaram que irão às ruas no carnaval de 2023 em Teresina. O Bloco Pinto da Morada foi fundado em 2017 e já tem dia para acontecer. No domingo, dia 19 de fevereiro, os foliões irão se concentrar na Praça Carlos Castelo Branco, no bairro Morada do Sol, ao final da Avenida Dom Severino. Após dois anos sem ser realizado, as expectativas dos organizadores são as melhores possíveis.

“O percurso será o mesmo. Faremos um trecho curto e retornaremos à Praça. Lá, teremos show com duas bandas locais, com muito frevo, marchinha e axé. A sensação do retorno é muito boa, como um recomeço de tudo, com a emoção de um frio na barriga, mas com a certeza e organização de que será mais um sucesso” comenta Alexandre Filho, presidente do Bloco Pinto da Morada.



Enquanto alguns blocos já confirmaram, outros ainda avaliam se irão participar do carnaval deste ano. Em 2023, o Capote da Madrugada completa 19 anos de existência, porém, não vai às ruas há dois anos, desde a pandemia da Covid. Mesmo com a folia de momo confirmada na capital, a diretoria do bloco ainda avalia se irá ou não participar este ano. Quem também não confirmou sua presença foi o Bloco Barão de Itararé, muito tradicional na zona Sudeste de Teresina. Os dirigentes avaliam se o bloquinho vai se reunir em 2023

Prévias esquentam foliões para o carnaval

Outro tradicional bloquinho carnavalesco que já tem dia e hora para acontecer é a Banda Bandida. As prévias iniciam no sábado, dia 21 de janeiro, na Rua 24 de Janeiro, 615, Centro de Teresina, próxima do Colégio Dom Barreto, e se estendem por mais dois sábado, dias 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

O Bloco do Seu Danilo também promete muita alegria aos foliões na prévia de carnaval da capital. O bloquinho acontece já neste sábado (14), no Tasco 86, localizado na Avenida Raul Lopes, no bairro Ininga, zona Leste da cidade, a partir das 16 horas. Folia, alegria e euforia são fundamentais para quem já está em clima de carnaval. E quem não abre mão de boa música, não pode perder as apresentações do cantor Álvaro Neto, do Grupo LB e da banda Filhos da Mãe.

Após décadas, Sanatório Geral se despede da folia de momo

E enquanto a folia de momo retorna com tudo, um dos mais tradicionais blocos de Teresina se despede da avenida após quase duas décadas alegrando e encantando os teresinenses. O Bloco de Sociedade Carnavalesca Sanatório Geral desfilou pela última vez em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, e encerrou suas atividades após 16 edições realizadas e 19 anos de existência.

O bloco Sanatório Geral marcou a história de Teresina e fomentou a cultura. Tradicionalmente realizado na Praça da Liberdade, no Centro da Capital, ocupou espaços e manteve viva as festas carnavalescas e a alegria dos foliões que não abriam mão de um evento acolhedor e feito para todos os públicos. Uma festa aberta ao público e feita para aqueles que gostam de diversão.

O anúncio do fim do bloco foi feito por Jorginho Medeiros e Arimatan Martins, idealizadores do bloco, em suas redes sociais. No comunicado, os organizadores destacam que o bloco cresceu demasiadamente nos últimos anos e que já não era mais possível manter as responsabilidades necessárias.

“Depois de anos animando o Carnaval de Teresina, o Bloco de Sociedade Carnavalesca Sanatório Geral não vai passar. Nossa contribuição com o Carnaval teresinense ocorreu com alegria e inesquecíveis momentos. Agradecemos a todas as pessoas que celebraram conosco e às parcerias ao longo de tantos carnavais. Mas, viramos a página, viramos história, memória do Carnaval de rua da nossa querida Teresina”, enfatizou Jorginho Medeiros.

