Corso de Teresina volta a ser realizado em 2023

Há dois anos sem ser realizado devido a pandemia da Covid-19, o Corso de Teresina retorna em 2023. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Teresina nesta segunda-feira (09).



A decisão se deu após período de conversação entre os órgãos envolvidos. De acordo com a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), a realização do evento se deve às liberações sanitárias por parte dos órgãos de saúde que acompanham os dados referentes ao número de pessoas infectadas com o coronavírus.



O evento acontece no próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 16h, no Complexo Cultural e Turístico Mirante da Ponte Estaiada e leva em consideração a determinação que proíbe eventos que fechem um determinado trecho da Avenida Raul Lopes. Por isso, o ponto de partida será a avenida Jóquei Clube, no bairro de Fátima, zona Leste da cidade. Os foliões se dispersarão na avenida Dom Severino, não prejudicando os moradores que residem ao longo da Raul Lopes.

Além dos tradicionais desfiles de caminhões, a edição 2023 do Corso contará com palcos e atrações musicais locais.



Editais e premiações

Ainda nesta segunda (09), sete editais foram abertos ao público que deseja participar dos concursos de Rei Momo e Rainha do Carnaval, Rei e Rainha Pessoa Idosa, Rei e Rainha PCD, Rainha Trans, Blocos Carnavalescos, Concurso de Músicas Carnavalescas e ainda para o Corso do Zé Pereira. Todos os editais estão disponíveis 24 horas por dia na aba documentos, no site da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.

Além disso, mais de R$ 350 mil em prêmios serão distribuídos. Segundo o presidente da FMC, Ênio Portela, essa é a maior premiação já distribuída durante o período carnavalesco em Teresina.

“Com essa alteração nos recursos, iremos oferecer uma premiação igualitária entre todas as majestades, pois antes os valores dos prêmios variavam e acabavam sendo injustos para alguns”, garante Énio Portela.

