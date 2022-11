Em meio a alta nos casos de Covid em Teresina, Prefeitura estuda retorno do Corso em 2023

Há dois anos sem ser realizado, o Corso de Teresina poderá voltar em 2023. É o que planeja a Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). Só que essa discussão do possível retorno acontece em pleno o cenário de alta nos casos de Covid na capital e em todo o Estado, além da possibilidade do retorno do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados ou abertos.

Porém, a FMCMC atrela a realização do evento às liberações sanitárias por parte dos órgãos de saúde que acompanham os dados referentes ao número de pessoas infectadas com o coronavírus e suas variantes. O projeto do Corso em breve será apresentado ao prefeito Dr. Pessoa, órgãos de saúde e posteriormente à população.

(Foto: Divulgação / Ascom FMC)



De acordo com Ênio Portela, presidente da FMC, o projeto também deverá cumprir as demais regras locais, a exemplo da recente determinação que proíbe eventos que fechem um determinado trecho da Avenida Raul Lopes. Ainda segundo o presidente da pasta da cultura, é preciso criar um ambiente onde a festa do povo seja motivo de comemoração, sem causar transtornos para quem decidir não brincar na maior festa popular da capital.

“O que não faltam em Teresina são avenidas, por isso nossos técnicos já estão trabalhando para que tenhamos o nosso corso de volta”, comenta Ênio Portela reafirmando que a decisão de retornar o corso se deu por conta das liberações atuais, onde grandes eventos estão liberados. Como o evento ainda está sendo projetado, todas as datas a respeito de editais, inscrições, e parcerias, só serão divulgados após uma reunião final que deverá ocorrer ainda esse ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PMT