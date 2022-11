Especialistas recomendam uso obrigatório de máscara em ambientes fechados no Piauí

Membros do Comitê Estadual de Operações Emergenciais contra a covid-19 do Estado, (COE Estadual) se reuniram nesta terça-feira (22) para discutir o aumento nos casos de infecção por coronavírus registrado no Estado nas últimas semanas. Especialistas presentes no encontro recomendaram aos membros do COE que o Piauí volte a tornar obrigatório o uso da máscara em ambientes fechados e orientou a manter o uso de máscara em ambientes abertos.

A informação foi repassada ao Portalodia.com pelo professor doutor Emídio Matos, que é membro do COE e do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP) da UFPI. De acordo com ele, a reunião de ontem (22) terminou sem uma definição acerca da obrigatoriedade do uso da máscara, mas o COE Estadual e o COE Municipal de Teresina são se reunir hoje ao meio dia para discutir a questão e decidir qual será o protocolo adorado no Piauí.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“O cenário epidemiológico do mundo, do Brasil e do Piauí indica cautela e preocupação com o aumento da taxa de transmissibilidade. Em alguns países, sobretudo aqui no Brasil,o aumento dessa taxa reflete na taxa de internação. O Rio de Janeiro é um estado onde já se percebe isso. Fizemos algumas recomendações para o COE Estadual, entre elas o retorno do uso obrigatório de máscara em ambientes fechados e a recomendação para uso em ambientes abertos. Não foi tomada uma decisão ainda porque ela deve ser conjunta com o município, já que Teresina é que puxa esses dados para cima em boa parte”, explica Emídio Matos.

A reunião de hoje contará com representantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), da Fundação Municipal de Saúde (FMS), representantes do COE Municipal de Teresina e do COE Estadual do Piauí, médicos especialistas em epidemiologia e infectologia e autoridades no assunto.

Casos aumentam em 37% no Piauí

De acordo com o último Boletim Epidemiológico Covid-19, referente ao período de 13 a 19 de novembro, houve um aumento de 37% dos casos de Covid. Houve também elevação do Índice de Transmissibilidade da doença, em comparação aos últimos sete dias. Cresceu o número de casos, porém o número de óbitos pela doença continua reduzido. A média móvel de casos da doença subiu em 37% na última semana.

O Boletim Epidemiológico Covid-19 da 46ª Semana, mostra que a taxa de transmissibilidade aumentou de 0,66 para 0,94. Os números de internados em leitos clínicos por Covid-19 passaram de 20 para 40, nos últimos sete dias. E as UTI’s apresentaram um aumento de 13 leitos ocupados para 16.

A ocupação dos leitos de estabilização também teve um leve aumento, passando de 0 para 02 internados. Neste mês de novembro, foi registrado um óbito por Covid-19, que aconteceu no dia 05 de novembro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no