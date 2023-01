‘Bloco do Seu Danilo’ acontece neste sábado (14) em Teresina

Ô, abre Alas, que está chegando o Bloco do Seu Danilo! O melhor pré-carnaval de Teresina acontece neste sábado (14), a partir das 16h, no Tasco 86, situado na Avenida Raul Lopes, no bairro Ininga, Zona Leste da cidade. A programação contará com shows especiais do cantor Álvaro Neto, Grupo LB e ainda a banda Filhos da Mãe.

Prepare o look carnavalesco para combinar com abadá exclusivo do bloco, não perde tempo e garante já o acesso antecipado para curtir o start para a folia de momo em Teresina. As vendas dos abadás estão disponíveis através do contato de Whatsapp: (86) 99592-1677. As entregas dos abadás acontecem dias 12 e 13 de janeiro das 16h às 20h no local do evento.

Após os dois anos de pandemia e sem a tradicional prévias de carnaval, o 'Bloco do Seu Danilo' é um momento bastante esperado e promete superar as expectativas da galera e fazer o maior pré-carnaval que a capital piauiense já viu. Com a intenção de agradar todo o público que irá acompanhar os shows do bloquinho, as atrações estão preparando um repertório completo, com clássicos da música brasileira, sendo todas animadas e contagiantes.

O Bloco do Seu Danilo é uma realização da We4 - Entretenimento e tem a assinatura do produtor de eventos Danyllo Rodrigues. Mais informações e detalhes da festa estão disponíveis no Instagram @we4entretenimento.

