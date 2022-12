Seleção brasileira terá que superar tabu de eliminações para equipes europeias no Mundial

Com a goleada sobre os sul-coreanos por 4 a 1, o Brasil vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA do Qatar 2022. O jogo decisivo será na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação. O Brasil voltará a enfrentar uma equipe europeia na etapa de quartas de final do Mundial.

Assim como em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, quando a adversária foi a Bélgica. Aliás, as quedas da Seleção em Copas do Mundo desde 2006 foram para equipes europeias. Na Copa da Alemanha, a Canarinho caiu diante da França (0 – 1), no Mundial de 2010, a seleção foi eliminada pela Holanda (2 – 1), em 2014, a eliminação diante do 7 a 1 para a Alemanha e perdendo o 3º lugar para a Holanda (0 – 3) e em 2018 no Mundial da Russia, a eliminação para a Bélgica (2 – 1).



(Foto: Divulgação/CBF)

Histórico de Brasil x Croácia

A Croácia foi finalista daquela edição contra a França, que sagrou-se campeã. O último encontro do Brasil com a Croácia foi na preparação para a Copa da Rússia, no dia 3 de junho de 2018. O Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Neymar e Firmino, na Inglaterra.

O primeiro duelo entre as seleções aconteceu em 1996, em jogo amistoso. O confronto foi disputado em Manaus (AM) e terminou com um empate em 1 a 1. O reencontro veio quase dez anos depois, em 2005, na Croácia, também em partida amistosa, as equipes repetiram o placar de 1 a 1.

Nas Copas de 2006 e 2014 vieram as vitórias da Canarinho. Na Alemanha, croatas e brasileiros caíram no mesmo grupo durante o Mundial. O confronto terminou 1 a 0 com um gol de Kaká. Enquanto no Brasil, também pela Primeira Fase da Copa do Mundo, a partida terminou 3 a 1 para a Seleção Brasileira.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no