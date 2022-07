Whindersson Nunes faz duas novas tatuagens no rosto

O humorista piauiense Whindersson Nunes fez duas novas tatuagens no rosto. O youtuber está em Porto, em Portugal, para o seu novo show e postou as fotos das novas tatuagens nesta quarta-feira (27) nas suas redes sociais.

Leia mais: "Fui despejado de um lugar que nunca pus os pés", diz Whindersson sobre ordem judicial

"Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor. Deu vontade", disse o humorista na legenda da foto no seu perfil no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

As novas tatuagens escolhidas por Whindersson são um coração partido e uma cruz Ansata, um símbolo da escrita hieroglífica egípcia que significa a vida eterna.

Além das duas tatuagens no rosto, o humorista também tatuou no pescoço as palavras 'Idiota, ridículo e espetacular', em inglês.

Foto: Reprodução/Instagram

Em 2021, o humorista já havia tatuado o rosto com as iniciais do filho João Miguel, que morreu em maio de 2021, ao lado de uma pequena cruz e de um sorriso, além de um chapéu de cangaceiro e a frase "live like a warrior", que em português significa "viva como um guerreiro".

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no