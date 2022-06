Cartão de confirmação do Revalida 2022 será divulgado no dia 17/06

O cartão de confirmação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) deve ser divulgado no próximo dia 17 de junho, segundo cronograma divulgado em edital pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



No cartão constarão todas as informações relativas à segunda etapa do exame. As provas irão acontecer nos dias 25 e 26 de junho nas cidades onde têm a aplicação do exame. O objetivo é confirmar o nível de conhecimento dos profissionais para determinar se estão aptos ao exercício profissional.

Esta fase é quando os profissionais irão ter suas competências avaliadas através do Exame de Habilidades Clínicas e provas práticas, conforme as edições anteriores. O Revalida é a forma que os graduados em medicina em universidades estrangeiras possuem de conseguir autorização para atuar em solo brasileiro exercendo sua profissão de forma regular.

Durante os dois dias de avaliação da 2ª etapa do Revalida, os profissionais passarão por uma série de dez estações, onde os médicos realizam atividades de áreas específicas, abordando cinco campos da medicina, são elas: clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, ginecologia, pediatria e também medicina da família e comunidade.

O Revalida é uma avaliação unificada que permite revalidar diplomas de medicina obtidos por meio de instituições de ensino superior estrangeiras. O exame avalia se os conhecimentos, habilidades e competências dos profissionais formados no exterior são compatíveis com aqueles requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cronograma 2ª etapa Revalida

Conforme edital n.º 35, de 4 de maio de 2022 publicado no Diário Oficial da União (DOU),confira o cronograma da segunda etapa do Revalida:

· Divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 17/06/2022;

· Aplicação: 25 e 26/06/2022;

· Divulgação da versão preliminar do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP): 30/06/2022;

· Recurso às versões preliminares do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP): 30/06 a 04/07/2022;

· Resultados do recurso ao Padrão Esperado de Procedimentos (PEP): 24/08/2022;

· Divulgação do resultado preliminar da prova de habilidades clínicas: 24/08/2022;

· Recurso ao resultado preliminar da prova de habilidades clínicas: 24 a 29/08/2022;

· Resultados dos recursos ao resultado preliminar da prova de habilidades clínicas: 29/09/2022

· Resultado final: 29/09/2022; e

· Indicação da universidade parceira: a partir de 30/09/2022.





