Enem 2023: inscrições acontecem entre os dias 8 e 19 de maio

Foi divulgado nesta segunda-feira (27) o cronograma oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições acontecem entre os dias 8 a 19 de maio. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro.

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União, de 17 a 28 de Abril, os estudantes poderão justificar sua ausência no Enem 2022 e também solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2023. O resultado das solicitações devem ser divulgados no dia 8 de maio.



As provas do Enem 2023 serão realizadas em dois domingos e seguirão o mesmo formato das últimas edições do certame. Já o resultado do exame será publicado nos dias 16 de janeiro e 16 de março de 2024.



Veja as principais datas



Justificativa de Ausência e pedido de isenção: 17 a 28 de abril

Inscrições: 08 a 19 de maio

Cartão de inscrição: outubro de 2023

Aplicação das provas: 05 e 12 de novembro.

Gabarito: 24 de novembro

Resultado: 16 de janeiro e 16 de março

Ministério da Educação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no