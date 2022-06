Instituto Plataforma Brasil vai criar plataforma educacional com cursos gratuitos

O Instituto Plataforma Brasil (IPB), através do Centro Anne Frank Educação, vai disponibilizar uma plataforma educacional de conteúdos gratuitos voltada para educadores e jovens multiplicadores de conhecimento de todo o país. Com lançamento previsto para o dia 13 de junho, o projeto prevê alcançar nos próximos três anos cerca de mil professores, 50 mil alunos e várias estruturas educativas locais governamentais e não governamentais.



Na plataforma os interessados terão acesso a materiais disponibilizados para consulta e download, de forma gratuita, com diversas possibilidades de atividades, que abordam temas relacionados ao preconceito, discriminação, igualdade de direitos, diversidade, democracia e cultura de paz. O diferencial é que todo o conteúdo é baseado na história de Anne Frank e no contexto histórico em que ela viveu – durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto.

Com o lançamento da plataforma espera-se promover a compreensão mútua, democracia, diversidade e dignidade para todos, combatendo a discriminação, o racismo, a exclusão social e a violência. O projeto conta com apoio do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo.





Agência Educa Mais Brasil