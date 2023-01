UESPI divulga oportunidade de estágio na Suíça; remuneração é de até R$ 40 mil

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por meio da Coordenação de Relações Internacionais (CRI), está divulgando uma oportunidade de estágio internacional em Genebra, na Suíça. O “Summer Student Programme” está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro de 2023 e tem como foco estudantes dos cursos de bacharelado ou mestrado, nas áreas de Física, Engenharia Agronômica, Ciências da Computação e Matemática.

Em 2022, 32 estudantes de 19 países foram selecionados para o Summer Student Programme (Foto: Reprodução/CERN)

Essa é a primeira vez que o programa engloba estudantes da UESPI. Realizado pela Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (CERN) e com patrocínio da Organização Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), o estágio oferece um contrato de associação de 8 a 13 semanas para trabalhar em diversos tipos de projetos voltados para a física e tecnologia da informação. Os classificados serão contemplados com uma bolsa no valor de aproximadamente 40 mil reais.



Entre os requisitos para participar, é necessário ter completado pelo menos três anos de estudos na graduação (até o verão europeu de 2023 – de junho a setembro); possuir bom conhecimento da língua inglesa; não ter trabalhado na CERN por mais de três meses; bem como não ter participado de edições anteriores do programa.



Essa é a primeira vez que o programa internacional engloba estudantes da UESPI (Foto: Reprodução/Ascom)

De acordo com o diretor de Relações Internacionais, Prof. Dr. Orlando Berti, esse é um dos intercâmbios mais valiosos já conseguidos pela universidade nos últimos anos, uma vez que promove uma imersão de quase dois meses em um dos maiores centros de pesquisa do mundo. “O estágio oferece uma bolsa super generosa para as pessoas que forem selecionadas, para que elas possam pagar as passagens, a alimentação e estadia. No retorno, os estudantes poderão compartilhar tudo que foi aprendido lá. São perspectivas que irão ajudar não só a universidade, como todo o Piauí, no sentido de compartilhamento de inovações”, destaca o diretor.

O professor aponta ainda alguns pontos que o estudante interessado precisa se ater, como a importância de estar sempre com o passaporte e os exames de proficiência em língua estrangeira em dia. Ele reforça ainda que para mais informações, o setor de Relações Internacionais da Uespi funciona nos dias úteis, das 8h às 13h, e atende ainda pelo e-mail: [email protected].

Confira os requisitos para participar:

Ter completado, até o verão europeu de 2023, pelo menos três anos de estudos de nível universitário (6º período completo);

Não ter trabalhado na CERN, em nenhuma modalidade (estudante técnico, estagiário etc.), por mais de três meses;

Não ter participado de edições anteriores do Programa;

Bom conhecimento da língua inglesa.

Para completar o requerimento de inscrição, o candidato deverá anexar seu currículo, cópia do histórico escolar recente e duas cartas de recomendação de professores ou de supervisores de estágios anteriores, com validade de até 12 meses.

Com informações da Universidade Estadual do PiauíAdriana Magalhães