Uninassau promove evento para classe contábil de Parnaíba

Para comemorarmos o nosso dia 22 de setembro “Dia do Contador”, a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis da Uninassau Parnaíba,em parceria com o CRC-PI, CRC-PI Jovem e IMCEPI promovem este evento especial para toda Classe Contábil de Parnaíba e região.

Estaremos reunidos no dia 22 de setembro, as 19h no auditório da Uninassau Parnaíba.

Venha fazer parte desse grande encontro, para celebrarmos essa data tão especial para nós Contadores.

