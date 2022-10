“Vamos multiplicar votos. Essa nação pertence a Jesus”, diz Michelle Bolsonaro

Durante sua visita à Teresina, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, destacou a satisfação em começar a caravana de apoio ao presidente Jair Bolsonaro pelo Piauí. Em seu discurso, ela tentou amenizar as falas preconceituosas de Bolsonaro e enfatizou que sua gestão é em defesa das mulheres.

“Bolsonaro é um presidente que se preocupa com todos, ele não faz distinção e sempre teve muito carinho pelo povo nordestino, tanto que casou com a filha de um cabra da peste, cearense. E graças a Deus todos esses estigmas e rótulos estão caindo por terra, quando falavam que o presidente Bolsonaro não gostava de mulheres por alguma fala, que ele já pediu perdão. É um homem de 67 anos, de outra geração, com educação diferente, e todos estamos sujeitos a melhorar e evoluir na vida”, disse.





Michelle Bolsonaro reforçou que Bolsonaro é um homem de atitude e que prefere fazer e entregar ao invés de ir para as redes sociais se promover. A primeira-dama salientou que o presidente é regido por valores cristão, por senso de justiça e verdade. “Vamos multiplicar votos. É uma luta do bem contra o mal. Essa nação pertence a Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o senhor. Acreditamos na promessa que temos pelo Brasil. Com ele fala ‘se não roubar, tem dinheiro para fazer”, completou.

