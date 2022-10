Apoiadores se aglomeram para prestigiar Michelle Bolsonaro em evento político em Teresina

Centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) formam longas filas para prestigiar a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, que participa, nesta sexta-feira (14) de um evento político em Teresina. A vinda da esposa do presidente ao Piauí é uma tentativa de fortalecer o nome de Bolsonaro e buscar apoio no segundo turno da campanha eleitoral.



(Fotos: Jorge Machado/ODIA)

Segundo a organização do evento, que deve iniciar às 9h de hoje, o espaço tem capacidade para comportar mais de mil pessoas. Porém, estima-se que o número de apoiadores presentes no local ultrapasse este limite.



O presidente Jair Bolsonaro também deve vir à Teresina. A visita está marcada para este sábado (15), a partir das 9h. A informação foi confirmada pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.



Bolsonaro busca apoio de piauienses

No primeiro turno das eleições 2022, Jair Bolsonaro só conseguiu 406 mil votos dos piauienses, contra 1,5 milhão de votos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Piauí foi o estado do Brasil que deu maior votação proporcional ao candidato do PT à presidência.



