“Esta é a eleição mais importante da minha vida”, diz Ciro Nogueira a Bolsonaro

Durante o evento que reúne líderes políticos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (15), em Teresina, o ministro-chefe da casa Civil, Ciro Nogueira, destacou estar confiante com a reeleição do presidente e que, apesar de não concorrer a nenhum cargo este ano, esta é a eleição mais importante em seus quase 30 anos de vida política. Ciro ainda disse que o Piauí é um estado vítima do Partido dos Trabalhadores (PT) há mais de 20 anos e que a população do Estado tem sofrido com desemprego e falta de desenvolvimento.

“Nós iremos continuar com o homem de bem comandando nosso país. Eu estou com 28 anos de vida pública defendendo esta bandeira e este país. Esta eleição eu não disputo, mas saiba que para mim esta é a eleição mais importante da minha vida. O meu Estado, o nosso amado Piauí, há 20 anos é enganado. Nós somos vítimas de um esquema criminoso comandado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado. Eles não querem o desenvolvimento do Piauí, não querem dar oportunidade para que o povo do Piauí se liberte. Por eles, presidente, nós continuaremos com mais da metade da população sem carteira assinada, com 38% da população passando fome”, falou.

(Foto: Jorge Machado/ODIA)

Joel Rodrigues (Progressistas), ex-prefeito de Floriano que disputou uma vaga no Senado, agradeceu a presença de líderes políticos e da população no evento. “Estamos aqui para trazer o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso trabalho e a nossa voz. Aqui está um homem que talvez não tenha palavras fáceis para comover, mas tem o exemplo da sinceridade, de cuidados, de matar a fome de quem fome, de levar água a quem tem sede, de dar a casa a quem não tem onde morar. É com exemplo do trabalho, do homem cristão, da liberdade, da defesa da vida, que nós haveremos de ter Bolsonaro mais uma vez presidente do Brasil”, discursou.



“Nosso presidente às vezes é muito criticado por falar palavrão, mas é melhor falar palavrão do que roubar a nação. Nós vamos virar com o Piauí. A arma do cidadão de bem são as bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade”, acrescentou a presidente do PL no Piauí, Samantha Cavalca.























