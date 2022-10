Presidente Jair Bolsonaro se reúne com militância na zona Leste de Teresina

Vestidos com camisas nas cores verde e amarelo, bandeiras do Brasil e adesivos, os teresinenses aguardam ansiosos a chegada do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está na Capital para ato político. Bolsonaro se reúne neste sábado (15) com militância em busca de votos para sua reeleição. A última vez que o presidente esteve em Teresina foi em 2017.



O evento marcado para às 9h acontece em um espaço na zona Leste de Teresina, localizado na Avenida dos Expedicionários.





(Fotos: Jorge Machado/ODIA)

Coronel Diego Melo, um dos líderes do movimento bolsonarista no Piauí, tem ajudado o presidente a conquistar votos no Estado nesta reta final de campanha. Ele enalteceu o trabalho que Bolsonaro tem feito e pontuou que a reeleição será a libertação do povo piauiense. A expectativa do coronel é de que o Piauí dê ao presidente, pelo menos, 20% a mais de votos do que foi registrado no primeiro turno.

“O povo brasileiro clama pela reeleição do melhor presidente da história do Brasil, que enfrenta o comunismo, fala a verdade, é honesto e tem feito muito pelo povo brasileiro. Se Deus quiser, vai ter uma grande votação neste segundo turno, porque ele defende pátria, família e liberdade, que é um exemplo de cidadão, de presidente, de pai e filho e de brasileiro”, disse.

Com relação aos poucos votos que o presidente recebeu do Piauí no primeiro turno, o representante de Bolsonaro no Estado destaca que houve um crescimento, se comparado à última eleição, e diz que trata-se de uma resposta do povo à gestão petista. “A votação foi maior que em 2018, é um número que representa o sofrimento do povo brasileiro nas mãos do PT há 20 anos, sem ter informação e a verdade”, disse.

O coronel Diego adiantou que nas próximas duas semanas a caravana do presidente deverá percorrer mais 12 cidades piauienses.

O Piauí foi o estado do Brasil que deu maior votação proporcional ao candidato do PT à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das Eleições Gerais 2022. Com 74,25% dos votos, Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).



