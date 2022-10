Após cinco anos, Bolsonaro retorna a Teresina para evento de campanha

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Teresina neste sábado (15/10) após cinco anos desde a última vez que esteve na capital do Piauí. No estado de Ciro Nogueira, seu ministro-chefe da Casa Civil, Bolsonaro discursará para a militância em um espaço de evento na zona Leste.

A presença do presidente em Teresina faz parte de uma estratégia da campanha de aproximar o candidato do Nordeste, reduto eleitoral do adversário petista, e reduzir a diferença de Lula. No primeiro turno, a região deu ao ex-presidente uma vantagem de 12,9 milhões de votos, apesar de Bolsonaro ter crescido 1,3 milhões em comparação com a eleição de 2018.

A chegada de Bolsonaro, que deveria ocorrer apenas no sábado, foi antecipada para a noite desta sexta-feira (14/10). O presidente desembarcará no Aeroporto Petrônio Portella e deverá ser recebido pela militância. Bolsonaro pernoita na capital, na manhã seguinte participa de entrevista e segue para o local do evento.

Um dos líderes do movimento bolsonarista no Piauí, o coronel Diego Melo, que chegou a ser candidato pelo PL ao governo do Estado, mas desistiu para apoiar Sílvio Mendes, disse ao O Dia que o presidente é muito aguardado em Teresina pelo longo período sem cumprir agenda na cidade. Durante a gestão, Bolsonaro esteve em Parnaíba, Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro, no interior do Piaui.

“O presidente esteve aqui em abril de 2017 e vem novamente. Ele é muito aguardado. Tem caravana do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Tem gente de São Raimundo Nonato. Os bolsonaristas do Piauí estão todos alegres. Ele vai cumprimentar as pessoas e discursar para o povo do Piauí”, afirmou Diego Melo.

A campanha de Bolsonaro aguarda um grande número de apoiadores e orienta que os participantes cheguem cedo ao evento para realizar o credenciamento e consigam acesso ao interior do espaço.

