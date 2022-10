Eleições 2022: 40% da bancada federal piauiense consegue reeleição

A eleição para deputado federal no Piauí consolidou a vitória de nomes experientes, que conseguiram a reeleição, e a ascensão de nomes políticos ligados a tradicionais grupos. Júlio César, do PSD, Rejane Dias e Flávio Nogueira, ambos do PT, e Marcos Aurélio Sampaio, do MDB, foram reeleitos. Rejane foi a única mulher eleita para deputada federal.



Já Atila Filho, do Progressistas, vai para a Câmara no lugar do pai, o deputado Átila Lira; Dr. Francisco e Florentino Neto, ambos do PT; Júlio Arcoverde, do Progressistas e Jardyel da Jupi, do PV, conquistaram a cadeira pela primeira vez.

A eleição para deputado federal foi a mais competitiva dos últimos anos. Além dos 10 eleitos, Merlong Solano, do PT, Margarete Coelho, do Progressistas, Wilson Martins, do PT, Capitão Fábio Abreu, do PSD, Elmano Férrer, do Progressistas, e Fernanda Gomes, do Solidariedade, também tiveram votações expressivas.



Dos atuais deputados federais, Merlong Solano, Margarete Coelho e Dra. Marina não conseguiram a reeleição. Átila Lira não concorreu ao cargo. Com a nova formação, a bancada federal feminina do Piauí se reduz de quatro para uma vaga.



Confira a lista dos deputados federais eleitos no Piauí:

Júlio César (PSD) - 134.863 votos

Dr. Francisco (PT) -128.080 votos

Castro Neto (PSD) - 127.753 votos

Rejane Dias (PT) -125.774 votos

Júlio Arcoverde (PP) - 117.669 votos

Florentino Neto (PT)- 105.739 votos

Flávio Nogueira (PT)- 100.151 votos

Atila Filho (PP)- 92.791 votos

Jadyel da Jupi (PV) - 83.175 votos

Marcos Aurélio Sampaio (PSD)- 79.987 votos

