“Será a eleição mais difícil para deputado federal”, avalia Júlio César

Esta eleição de 2022 será uma das mais difíceis da história do Piauí para deputado federal, avalia o deputado federal e candidato a reeleição Júlio Cesar (PSD), que concorre ao sétimo mandato na Câmara Federal. Para ele, os partidos reúnem cerca de 20 candidatos competitivos para apenas 10 vagas da bancada piauiense.

“Já somei e têm pelo menos uns 18 candidatos competitivos. Tem os deputados de mandato e outros que chegam muito forte. No meu partido, que tenho o prazer de presidir, tem três de mandato (Júlio César, Marcos Aurélio e Fábio Abreu) e um muito competitivo, que é o Castro Neto”, exemplificou.

Por outro lado, Júlio César não descarta que possa haver surpresa na composição da bancada na Câmara Federal. Ele usou seu caso, que vinha de prefeito do município de Guadalupe, com 5 mil habitantes, e tornou-se o terceiro federal mais votado no Piauí na sua primeira eleição.

Disputa para presidente

O deputado Júlio César acredita que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser eleito com uma diferença de 14 milhões de votos. Ele analisa o favoritismo de Lula pelos números apontados pelas pesquisas de que o petista lidera nos maiores colégios eleitorais.

“O que tem feito o Lula crescer: primeiro, sua história, um homem que criou muitos programas sociais, que teve uma atenção muito grande aos pobres do Nordeste. Segundo, ele foi vitimizado por muitas ações que impusera a ele, essa prisão de mais de 500 dias. Hoje, ele ganha em 13 estados e nos maiores, como São Paulo e Minas. No Nordeste, ganha em todos”, projeta.

