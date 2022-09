Eleições 2022: saiba quais os documentos válidos para votar neste domingo (02)

Faltando apenas dois dias para as Eleições 2022, é importante que os eleitores e eleitoras fiquem atentos à documentação necessária para levar no domingo, 02 de outubro. Segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Piauí tem 2.573.810 eleitores aptos a votar. No Brasil, são mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores e as votações acontecem em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior.



Para o dia da votação, o eleitor deve apresentar um documento de identificação oficial com foto. Além disso, também pode ser usada a carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou outro documento de valor legal com foto.



O horário de votação das Eleições 2022 será das 8h às 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília/DF.



E-Título

A apresentação do título de eleitor físico não é obrigatória, mas o eleitor tem a possibilidade de comprovar sua identificação com a versão digital do título, obtida no e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral. O título digital substitui o documento em papel e pode ser utilizado como identificação na seção eleitoral, desde que atualizado e com foto, e também pode ser usado no dia da eleição para consultar o local de votação (zona e seção eleitoral) e justificar a ausência, entre outras.



O e-Título pode ser baixado nas plataformas IOS e Android. E atenção: a emissão não será possível nos dias de votação, ou seja, em 02 e 30 de outubro.



(Foto: Reprodução/TSE)

