Piauí é o estado com o maior número de pesquisas eleitorais realizadas no Brasil

O Piauí lidera o ranking brasileiro de quantidade de pesquisas eleitorais, os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de ter apenas 1,6% do eleitorado brasileiro, com R$ 2,5 milhões de eleitores, o Estado já realizou 143 pesquisas de intenção de voto para as eleições gerais de 2022. A média anual até o momento representa mais de 15 pesquisas por mês. Mais de R$ 2,5 milhões foram gastos, de acordo com o TSE, somente em pesquisas eleitorais.

Uma consulta realizada no início da tarde desta quinta aponta que 2522 pesquisas foram realizadas em todo o Brasil, 143 pesquisas, 5,67%, foram registradas somente no Piauí. Em seguida vem São Paulo com 133 pesquisas, em 3° o Maranhão com 100 pesquisas, 4° Goiás com 95 pesquisas e em 5° Minas com 90 estudos. Somente nos últimos 10 dias, na reta final do pleito eleitoral, 29 pesquisas foram registradas no Estado.

A legislação obriga entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às Eleições 2022 ou a candidatos, para conhecimento público, a registrar, junto à Justiça Eleitoral desde o dia 1º de janeiro.

FOTO: Marcelo Camargo / Agência Brasil

