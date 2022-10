Júlio César diz que vitória de seu grupo representa satisfação de apoiadores

O deputado federal Júlio César (PSD) comemorou os resultados alcançados pelo seu partido nas eleições de domingo. Ele foi o mais votado para a Câmara Federal, seu filho, Georgiano Neto, o mais votado para deputado estadual, sua esposa, Jussara Lima, é a primeira suplente do senador eleito Wellington Dias, e seu partido elegeu uma bancada de três deputados federais. Em entrevista ao O DIA News, Júlio César creditou os resultados ao esforço que ele e Georgiano realizam para executar obras e beneficiar suas bases eleitorais.



“Eu não quero ser deputado por vaidade pessoal, e sim para ter as condições de defender o Piauí, os interesses da nossa região, e defender o Brasil. Eu trabalho todos os dias para diminuir a diferença entre ricos e pobres. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, mas tem menos da metade da renda média per capita brasileira. Lutamos pela defesa dos municípios, pois é onde as pessoas vivem e precisam ter seus problemas resolvidos”, pontua.



(Foto: Arquivo ODIA)

Júlio César acrescenta ainda que avalia Georgiano Neto como um fenômeno eleitoral no Piauí. O parlamentar bateu o próprio recorde e se tornou o deputado estadual mais votado da história do Piauí. “O Georgiano é full time, o tempo todo assim. Tem município que ele anda 12 vezes num ano, ele gosta muito de ser político, o povo é encantado por ele, é um grande líder, cada dia mais é admirado por aqueles que o apoiam”, argumenta.



Júlio César vai exercer o sétimo mandato como deputado federal e concluiu a entrevista garantindo que Rafael Fonteles deve ser o melhor governador da história do Piauí. “Tudo que ele faz na vida ele tira em primeiro lugar. É um jovem equilibrado, conhece as finanças, conhece o Piauí, com certeza vai garantir investimentos, fazer uma gestão de resultados”, conclui.



