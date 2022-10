PT amplia bancada Estadual com 12 deputados e ocupará 40% da Assembleia, veja o mapa

Encerrado o processo de apuração dos votos para a Assembleia Legislativa do Piauí um novo mapa se desenha na casa legisladora. A hegemonia histórica do MDB na Assembleia foi derrubada pela federação encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. A sigla de esquerda elegeu 12 cadeiras para o parlamento, com 40% dos assentos o PT forma uma base sólida de sustentação para o novo Governador Rafael Fonteles, que se soma a MDB e Solidariedade em um total de 22 deputados.



Após a fusão cruzada entre PSD e MDB o partido elegeu nove deputados estaduais, número abaixo da projeção estabelecida de 11 deputados estaduais. Já o Progressistas surpreendeu ao eleger sete deputados estaduais, duas cadeiras acima do projetado para cinco parlamentares. Destaque para Dr. Thales, Gracinha Mão Santa, Bárbara do Firmino e Aldo Gil que pela primeira vez ocupam uma cadeira no parlamento.

Completam os partidos com representação na Assembleia o Republicanos e o Solidariedade com um deputado cada. Veja a lista completa das bancadas.

MDB

1. Georgiano (MDB)

2. Severo Eulálio (MDB)

3. Pablo Santos (MDB)

4. Ana Paula (MDB)

5. Dr. Felipe Sampaio (MDB)

6. João Madison (MDB)

7. Dr. Hélio (MDB)

8. Henrique Pires (MDB)

9. Coronel Carlos Augusto (MDB)

PT

1. Flávio Júnior (PT)

2. Janaínna Marques (PT)

3. Francisco Limma (PT)

4. Firmino Paulo (PT)

5. Hélio Isaías (PT)

6. Fábio Xavier (PT)

7. Fábio Novo (PT)

8. Nerinho (PT)

9. Dr. Vinícius (PT)

10. Franzé Silva (PT)

11. Rubens Vieira (PT)

12. Dr. Gil Carlos (PT)

PROGRESSISTAS

1. Dr. Thales (PP)

2. Wilson Brandão (PP)

3. Gustavo Neiva (PP)

4. Gracinha Mão Santa (PP)

5. Marden Menezes (PP)

6. Bárbara do Firmino (PP)

7. Aldo Gil (PP)

REPUBLICANOS

Jeová Alencar (REPU)

SOLIDARIEDADE

Evaldo Gomes (SD)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no