Sistema O Dia realiza debate com candidatos ao Governo do Piauí no dia 17 de agosto

O Sistema de O Dia de Comunicação realiza no próximo dia 17 de agosto o debate com os seis candidatos ao Governo do Estado do Piauí que vão concorrer na eleição de outubro. O debate acontece no Theresina Hall, será transmitido pela O Dia TV, canal 23.1, e terá também cobertura em tempo real na FM O Dia 92,7; no Portalodia.com e nas redes sociais do Sistema. Vão participar do debate os candidatos cujos partidos possuem representação na Câmara Federal.

Deverão participar do debate os seguintes candidatos ao Governo do Piauí: Coronel Diego Melo (PL), Gessy Lima (PSC), Gustavo Henrique (PATRIOTA), Madalena Nunes (PSol), Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil). Os candidatos posicionados no estúdio conforme a seguinte ordem.

Gustavo Henrique (PATRIOTA) Coronel Diego Melo (PL) Madalena Nunes (PSol) Sílvio Mendes (União Brasil) Gessy Lima (PSC) Rafael Fonteles (PT).

A ordem de posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidida mediante sorteio.

O debate começara às 20h30min e terá duas horas de duração divididas em quatro blocos. O programa será apresentado pelo jornalista Douglas Cordeiro, da O Dia TV, e terá a participação de mais dois jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação. O debate será regido pelos critérios de imparcialidade e isenção que já foram apresentados aos representantes dos seis candidatos em reunião com membros da diretoria do Sistema.

Cobertura diária

Além do debate com os candidatos ao Governo do Piauí, a cobertura das eleições 2022 pelo Sistema O Dia de Comunicação inclui também reportagens especiais, entrevistas e agenda dos candidatos e o acompanhamento do trabalho da Justiça Eleitoral durante todo o pleito.

No dia da eleição, a cobertura começa com flashes ao vivo nos principais locais de votação. As equipes de reportagem acompanharão também o voto dos candidatos do Governo do Estado em Teresina. Nas principais cidades, o Sistema O Dia contará com correspondentes que vão mostrar a movimentação de eleitores e candidatos. A partir das 17h, os comentaristas políticos do Sistema farão uma análise do dia da votação até o final da apuração com a divulgação do resultado e entrevista com os eleitos.

A cobertura será feita ao vivo pela O Dia TV, canal 23.1, e também com flashes nas redes sociais e Portalodia.com com tudo o que for notícia em Teresina e no interior. O internauta, além de ler as matérias, poderá assistir às transmissões de diversos pontos da cidade através do link ao vivo.

No Jornal O Dia, o leitor poderá conferir os bastidores da política no Piauí e no Brasil e conferir os resultados completos da apuração das eleições 2022, além dos primeiros impactos para a sociedade. Na FM O Dia 92,7, o ouvinte terá cobertura ao vivo com os apresentadores Cláudio Alencar e Francisco Gomes, que estarão interagindo com os demais repórteres do Sistema O Dia em tempo real, levando informações do que acontece nas sessões eleitorais.

