O Dia Tv define regras do debate entre candidatos ao governo do Piauí

O Sistema O Dia de Comunicação reuniu na tarde desta quinta-feira (04/08) representantes dos seis candidatos ao governo do Piauí que participarão do debate da O Dia Tv no dia 17 de agosto. Foram decididas as regras e os detalhes desde a chegada dos integrantes das coligações até a posição dos candidatos no estúdio.

“Discutirmos as regras do debate em comum acordo pelos representantes dos partidos, representante dos candidatos que irão participar. Todos estão de acordo com as regras e estamos respeitando toda imparcialidade e isenção que contribui para um excelente debate. O Sistema O Dia vai realizar o debate da forma mais transparente possível”, disse a advogada do sistema Isabelle Marques.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O jornalista Mussoline Guedes, que representou o candidato Rafael Fonteles (PT), lembrou o histórico das coberturas de O Dia. “O sistema O Dia mantém essa tradição de cobertura das eleições, os candidatos discutindo com os seus eleitores as propostas que eles têm para o Piauí. Vamos participar porque é uma oportunidade muito grande de apresentar as ideias”, disse Mussoline.

O representante do candidato Sílvio Mendes (União Brasil), Alisson Paixão, comentou que o debate é o momento de confronto de ideia e do histórico dos candidatos. “É um momento para apresentar propostas, mas também de comparar um candidato com os outros candidatos. O Sistema O Dia tem o respaldo da população com o jornal, com a rádio, a tv e será uma grande oportunidade para os candidatos apresentarem suas ideias”, disse Alisson Paixão.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O debate

O debate da O Dia Tv acontece no dia 17 de agosto a partir das 20h30 no canal 23.1, na Fm O Dia 92,7, no Portal O Dia e nas redes sociais. Ao todo, serão quatro blocos que contabilizarão 2h de debate. Irão participar os candidatos que os partidos possuem representação na Câmara Federal

