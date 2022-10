TRE registra ocorrência em 14 urnas eletrônicas no Piauí; seis foram substituídas

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), 14 ocorrências foram registradas com urnas eletrônicas em alguns municípios do Piauí. Desse total, houve a necessidade de substituição de seis urnas eletrônicas de votação por outras urnas eletrônicas de contingência, sendo que quatro delas precisaram ser reinicializadas, uma necessitou de troca de papel/bobina, entre outras soluções.



As ocorrências foram registradas nos seguintes municípios:



Campo Maior – 1;

Capitão de Campos - 1;

Eliseu Martins - 1;

Esperantina -1;

Fronteiras - 1;

Jerumenha - 1;

Morro do Chapéu do Piauí - 1;

Nossa Senhora de Nazaré - 1;

Oeiras - 1;

Paulistana - 1;

Piracuruca - 2;

Ribeiro Gonçalves - 1;

Santa Rosa do Piauí - 1.

Ocorrências Policiais

De acordo com o Comitê de Segurança das Eleições 2022 do TRE-PI, nenhuma ocorrência policial foi registrada até o momento.

(Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil)

