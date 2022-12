10 Dicas Para Ter Seguidores no Instagram Grátis em 2023

Já faz tempo que o Instagram não serve somente para postar fotos. Hoje, a rede social é uma grande plataforma de marketing que pode ajudar empresas e criadores de conteúdo a se aproximarem de seu público.

O único problema que um novo perfil pode encontrar, no entanto, é que: com tantas páginas de qualidade no Instagram, fica difícil se destacar. Para subir não só no algoritmo da plataforma, mas também ter uma boa credibilidade perante os usuários, é preciso ganhar seguidores no Instagram grátis.

Um detalhe importante, é preciso que sejam seguidores reais no Instagram. Vamos destacar a palavra “reais” aqui, porque é muito comum que se caia na tentação de quem compra seguidores no Instagram, mas os sites que vendem nem sempre são de confiança e a pessoa pode acabar adquirindo somente fakes e bots que mais prejudicam do que ajudam a página.

Há alguns sites bom, onde você pode comprar seguidores no Instagram que sejam reais e de forma segura, mas infelizmente as opções de sites que oferecem esse tipo de serviço são poucas.

Para quem não quer se arriscar a comprar seguidores no Instagram, o jeito é buscar o bom e velho crescimento orgânico da página, através de engajamento, conteúdo de qualidade e bastante paciência.

Aqui vão algumas dicas para você começar:

1. Suas fotos devem ser únicas e direcionadas ao seu público

Começamos o artigo dizendo que o Instagram vai hoje muito além de uma rede social para postar fotos, mas isso não quer dizer que as fotos tenham deixado de ser a base da plataforma. Ter imagens que se destacam na multidão é o caminho ideal para conseguir seguidores no Instagram.

Saia da mesmice, mesmo que você queira acompanhar as trends de vez em quando, certifique-se de que suas fotos não são iguais às de todo mundo. Inove nos lugares, poses, efeitos etc.

Busque também aplicativos como o Layout for Instagram , por exemplo, para te ajudar a deixar suas fotos ainda mais bonitas.

2. Marque a localização nas suas postagens

Usar a tag de geolocalização é um excelente truque para te aproximar das pessoas que estejam na mesma região, sejam da mesma cidade ou que, ao menos, estejam pesquisando pelo lugar que você frequentou.

Seus posts podem ainda ajudar a pessoas a conhecerem um determinado local, mesmo que você não tenha tirado a foto lá, mas só esteja falando sobre.

Seja como for, marcar a localização vai melhorar bastante o engajamento do seu perfil e, consequentemente, o seu alcance para ganhar seguidores no Instagram grátis.

3. Aumentar seguidores no Instagram com chamadas para ação

No marketing, utilizamos a sigla CTA - Call To Action em inglês - para nos referir àquelas indicações diretas que deixamos no texto para que o leitor faça alguma coisa. Alguns exemplos mais comuns são:

-Clique aqui;

-Se gostou, curta, comente e compartilhe;

-Marque uma pessoa que…;

-Entre no link na bio;

Pode parecer redundante ou apelativo usar as CTAs em alguns momentos, mas a verdade é que o leitor pode passar batido pelo seu texto sem fazer o que você espera dele. Muitas vezes são as chamadas para ação que farão a diferença na hora do leitor te seguir, interagir ou até mesmo comprar o seu produto.

4. Hashtags: aprecie com moderação

As hashtags vão ajudar e muito a colocar o seu post em frente a um público específico. Elas são usadas para categorizar as postagens, por isso, é sempre bom usá-las de forma relevante e condizente com o conteúdo do post, ou seu perfil pode ser taxado como spam.

Por exemplo, se sua página é de um Pet Shop e você faz um post sobre animais, se atenha a tags como #animaisdomesticos, #petshop, #veterinario, #cão, etc. adicionar uma tag voltada a viagens ou marketing só para fazer volume não vai ajudar em nada.

Outra dica é inserir as hashtags sempre nos comentários, assim você aproveita o espaço de texto para a descrição do post.

5. Postar com frequência ajuda a ter seguidores no Instagram grátis

O seu perfil deve estar sempre ativo para que você consiga se posicionar bem com o algoritmo do Instagram. A melhor maneira de se destacar, nesse caso, é tendo bastante interação do seu público, e uma página vazia não vai conseguir isso.

Poste sempre mais que uma vez por dia, seja no perfil ou através dos stories, não deixe seu Instagram sem conteúdo ou não vai conseguir ter mais seguidores no Instagram.

Tente, ainda assim, não fugir do foco da sua página. Os posts, mesmo que em grande quantidade, devem ser sempre relevantes.

Movimentando o perfil através de stories

Stories interessantes vão prender a atenção dos visitantes do seu perfil e fazer com que interajam sempre com a sua página. Tente manter um padrão de qualidade e poste algo entre 5 e 30 (no máximo) stories por dia.

Vários estudos demonstram que os stories tem um enorme poder de engajamento e, muito mais do que isso, de convencer o usuário a comprar o seu produto. Em uma pesquisa realizada pelo Facebook, 45% dos entrevistados disseram que preferem se atualizar sobre tendências e produtos usando stories.

Poste conteúdo variado

Dissemos aqui para nunca fugir do tema do seu perfil, ou manter as postagens relevantes à proposta da sua página, mas isso não quer dizer que você deve postar sempre a mesma coisa. Manter o foco não significa ser repetitivo. Isso pode cansar o seu leitor e fazer com que parem de te seguir.

A dica aqui é variar entre fotos e vídeos, tanto no perfil quanto nos stories também. Não se esqueça de usar todas as ferramentas e recursos disponíveis para os stories. Fazer lives de vez em quando é uma maneira diferente de interagir que pode fazer sucesso.

6. Divulgue o seu perfil do Instagram também em outras redes sociais

Aqui já se trata de um método básico de divulgação. Se você tem perfis em outras redes sociais como Facebook ou Twitter, fale sobre os seus posts por lá também. Divulgue os conteúdos que fizeram mais sucesso no Instagram e adicione links para ele sempre que possível.

Outra dica interessante é usar sempre o mesmo nome de usuário nas suas redes sociais, assim fica mais fácil para quem quiser te procurar em outras redes.









7. Explorar a concorrência a seu favor impulsiona seguidores

As marcas que já estão fazendo sucesso na sua área podem servir de inspiração para você, ficar de olho nelas pode te ajudar a ganhar seguidores no Instagram grátis.

Se Inspire, mas não copie

Muita coisa na página dos seus concorrentes pode servir de inspiração para você. Desde sua história, e de como eles superaram as dificuldades iniciais e chegaram ao sucesso, até o modo que inovam em seus produtos e serviços.

Mas nesse caso, o que vai ser mais útil para ter seguidores no Instagram grátis é o modo que eles trabalham na plataforma. Que tipo de postagens fazem, como respondem aos seus clientes, o que está dando mais certo na estratégia deles? Não copie os posts, pois isso vai ser bem prejudicial para você, mas se inspire em como eles estão fazendo seus posts para fazer algo no mesmo estilo.

Interaja com outras páginas e marcas

Sejam seus concorrentes ou não, interagir com outros perfis no Instagram colocará sua página em destaque e irá te conseguir seguidores no Instagram. Procure parceiros também entre os influencers, que possam fazer algum tipo de divulgação ou promoção envolvendo o seu nome.

8.Faça postagens dentro de um cronograma que te ajude a ganhar seguidores no Instagram

Como já dissemos, é importante postar constantemente. Mas sempre há aqueles dias em que você está ocupado com outras coisas ou até mesmo sem inspiração. Nem nesses dias você deve ficar sem postar.

Mas, como manter a qualidade mesmo assim?

A melhor ideia é planejar os seus posts com antecedência, criando um cronograma para quais postagens vai fazer. Alguns aplicativos inclusive te ajudam a agendar essas postagens para que sejam feitas automaticamente na data e horário que você escolher. O Postgrain é um bom exemplo desse tipo de ferramenta.

9. Tenha uma identidade definida para a sua marca

A identidade da sua marca é o tom dela. Isso vale muito para o visual, para que as pessoas identifiquem o que você posta no meio a tanta coisa aparecendo no feed. Pode ser um padrão de cores, um modelo de desenho utilizado ou padrão de letras, tudo isso combinado é bem melhor.

Além do visual, é importante encontrar um tom ideal para as suas postagens, de acordo com seu público e seu objetivo. Defina se é algo mais sério ou despojado, que tipo de linguagem é o mais adequado a se usar?

10. Analise sempre e veja o que está funcionando para ter mais seguidores no Instagram

As métricas estão ali para te ajudar, e você deve usá-las sem medo. Analise sempre os números e leve em conta tudo que eles estão tentando te dizer. Entender isso é crucial para ter seguidores no Instagram grátis.

-Que tipo de post teve mais curtidas;

-Quais stories tiveram mais interação;

-Qual conteúdo gera mais compartilhamento;

-O que realmente levou a alguma venda ou conversão e o que teve somente likes vazios;

Nunca para de observar os números de seu perfil e, mais importante, de dar atenção real a eles. Siga a linha do que está funcionando melhor e deixe de lado o que não trouxe resultados, mesmo que signifique reestruturar todo o seu cronograma de vez em quando. Ganhar seguidores no Instagram não é uma tarefa fácil ou rápida, mas agindo com inteligência dentro da rede, com certeza você terá ótimos resultados.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Imagens: freepik